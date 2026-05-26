Gattuso tái xuất Serie A cùng Lazio

Gennaro Gattuso đạt thỏa thuận dẫn dắt Lazio bằng hợp đồng 2 năm, đánh dấu màn trở lại Serie A sau thời gian vắng bóng.

Gattuso tái xuất với cương vị HLV trưởng Lazio.

Gennaro Gattuso chuẩn bị trở thành tân HLV trưởng của Lazio sau khi hai bên thống nhất các điều khoản trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Thông tin được nhà báo Fabrizio Romano xác nhận.

Gattuso được chọn để thay thế Maurizio Sarri, người đang ở rất gần Atalanta. Đội bóng thành Bergamo muốn bổ nhiệm Sarri sau khi chia tay HLV Raffaele Palladino vào cuối mùa giải.

Theo truyền thông Italy, chủ tịch Claudio Lotito từ lâu đánh giá cao cá tính mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu của Gattuso. Khi Lazio buộc phải tìm HLV mới, cựu tiền vệ của AC Milan nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu.

Nhà cầm quân 48 tuổi hiện chưa nhận công việc mới kể từ lúc rời đội tuyển Italy sau thất bại ở vòng play-off World Cup 2026. Trước đó, Gattuso từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn như AC Milan, Napoli và Olympique de Marseille.

Danh hiệu đáng chú ý nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông là chức vô địch Coppa Italia mùa 2019/20 cùng Napoli. Đó cũng là giai đoạn bóng đá Italy trở lại sau quãng nghỉ vì đại dịch Covid-19.

Nhà báo Alfredo Pedulla cho biết các cuộc đàm phán giữa Lazio và Gattuso đã diễn ra trong nhiều ngày. Hai bên hiện chỉ còn hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi ký kết chính thức. Trước đó, Lazio cần giải quyết hợp đồng còn lại với Sarri để hoàn tất quá trình chuyển giao trên băng ghế huấn luyện.

Với sự dẫn dắt của Gattuso, Lazio của mùa giải 2026/27 sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận. Đội bóng thủ đô Italy vừa có một mùa giải thất vọng khi kết thúc Serie A ở vị trí thứ 9 - kém vị trí cuối cùng được dự cúp Châu Âu của Atalanta 5 điểm.

