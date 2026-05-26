Carrick xây đội hình trong mơ với 2 tân binh 170 triệu euro

Đội hình trong mơ của MU mùa tới.
Ở hàng thủ, Manchester United cần tìm gương mặt chất lượng để thay thế Mathijs De Ligt quá mẫn cảm với chấn thương, Harry Maguire đã cao tuổi. Theo báo chí Anh, "Quỷ đỏ" đang để mắt đến Micky Van de Ven, trung vệ số một của Tottenham, người đang được định giá khoảng 70 triệu euro. Tấm vé dự Champions League 2026/27 sẽ giúp đề nghị của CLB chủ sân Old Trafford có thêm sức nặng.
Trong khi đó, Senne Lammens, Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Leny Yoro đều sẽ có chỗ đứng vững chắc trong kế hoạch của Michael Carrick mùa tới nhờ sức trẻ và sự ổn định.
Nơi tuyến giữa, MU được cho là sẵn sàng chi 100 triệu euro để đưa Aurelien Tchouameni về Old Trafford. Cầu thủ người Pháp sẽ trực tiếp thay thế vị trí Casemiro để lại và cùng Kobbie Mainoo tạo thành tấm lá chắn trước hàng phòng ngự.
Những bước đi đúng đắn trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 giúp MU định hình được hàng công chất lượng. Bằng chứng là cả ba tân binh Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đều có từ 10 bàn thắng trở lên tại Premier League. Cùng với phong độ thăng hoa của Bruno Fernandes, Man Utd có quyền nghĩ về việc tiến sâu tại cúp châu Âu mùa tới.
Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha còn hé lộ, MU đang cân nhắc chiêu mộ Robert Lewandowski dưới dạng tự do vào hè này. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tin rằng đẳng cấp và kinh nghiệm của lão tướng người Ba Lan sẽ giúp ích cho CLB ở cả đấu trường Ngoại hạng Anh và Champions League.
