Carrick xây đội hình trong mơ với 2 tân binh 170 triệu euro

Ở hàng thủ, Manchester United cần tìm gương mặt chất lượng để thay thế Mathijs De Ligt quá mẫn cảm với chấn thương, Harry Maguire đã cao tuổi. Theo báo chí Anh, "Quỷ đỏ" đang để mắt đến Micky Van de Ven, trung vệ số một của Tottenham, người đang được định giá khoảng 70 triệu euro. Tấm vé dự Champions League 2026/27 sẽ giúp đề nghị của CLB chủ sân Old Trafford có thêm sức nặng.