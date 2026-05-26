Đằng sau cuộc ngược dòng điên rồ nhất mùa giải của Sunderland

Từ ứng viên xuống hạng đến suất dự Europa League, Sunderland tự viết ra câu chuyện đẹp nhất Premier League mùa 2025/26.

Có thời điểm Sunderland chỉ là biểu tượng của sự hoài niệm. Một đội bóng giàu truyền thống nhưng chìm trong hỗn loạn, từng rơi xuống League One và loay hoay nhiều năm bên ngoài ánh đèn Premier League. Bởi vậy khi trở lại giải đấu cao nhất nước Anh mùa 2025/26, “Mèo đen” gần như bị mặc định cho một suất xuống hạng.

CĐV Sunderland ăn mừng cuồng nhiệt sau khi đội nhà giành vé dự Europa League mùa sau.

Không nhiều người tin đội bóng này đủ sức cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt của Premier League hiện đại.

Sunderland không trở lại chỉ để sinh tồn

Sunderland vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ bảy, giành vé dự Europa League và xếp trên hàng loạt CLB giàu tham vọng như Chelsea, Tottenham hay Newcastle. Với một đội bóng mới thăng hạng, đó không khác gì câu chuyện cổ tích.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ Sunderland không thành công nhờ sự bùng nổ nhất thời. Đội bóng của HLV Regis Le Bris tạo nên bản sắc rất rõ ràng từ sự thực dụng, kỷ luật và lì lợm.

Họ không ưu tiên việc kiểm soát bóng quá nhiều. Sunderland chỉ đạt trung bình 44,9% thời lượng cầm bóng mỗi trận, thuộc nhóm thấp nhất giải.

Số đường chuyền chính xác của Sunderland cũng nằm trong nhóm cuối Premier League. Nhưng đổi lại, họ biết cách biến mọi trận đấu thành cuộc chiến đúng nghĩa.

Đội bóng này phòng ngự cực kỳ khó chịu, phản công nhanh và tận dụng bóng chết hiệu quả. Sunderland chỉ ghi 42 bàn cả mùa, nhưng hàng thủ của họ lại thuộc nhóm tốt nhất giải với chỉ 48 bàn thua.

Xhaka là bản hợp đồng chất lượng cho Sunderland.

Premier League mùa này có nhiều đội bóng chơi đẹp mắt hơn Sunderland, nhưng rất ít đội ổn định hơn họ.

Một cú tát vào những “ông lớn”

Sunderland không chỉ gây sốc vì tấm vé châu Âu. Họ còn khiến Premier League phải nhìn lại cách vận hành của nhiều đội bóng lớn.

Chelsea tiêu hàng trăm triệu bảng nhưng kết thúc mùa giải trong hỗn loạn. Tottenham chật vật đua trụ hạng và chỉ an toàn sau vòng đấu cuối cùng hôm 24/5. Trong khi đó, Sunderland, từng đá League One cách đây vài năm, lại xuất hiện ở Europa League mùa giải tới.

Mùa hè năm ngoái, Sunderland mạnh tay chi 188 triệu euro cho chuyển nhượng. Nhưng khác với nhiều CLB giàu tiền, họ mua cầu thủ theo đúng hệ thống chiến thuật. Granit Xhaka mang đến kinh nghiệm và chất thủ lĩnh.

Nếu giữ nguyên triết lý và sự lì lợm này, Sunderland sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ trong mùa giải tới.

Nordi Mukiele hay Reinildo Mandava có thừa bản lĩnh gia cố hàng thủ còn Brian Brobbey và Simon Adingra bổ sung tốc độ cho phản công nhờ vào sức trẻ.

Điều đáng nhớ nhất mùa này có lẽ là cách Sunderland đánh bại các đội lớn. Họ thắng Chelsea hai lần, quật ngã Tottenham và khiến Newcastle ôm hận ở derby Tyne-Wear. Với người hâm mộ “Mèo đen”, đó không đơn thuần là điểm số kiếm được, mà còn là cảm giác được sống lại những năm tháng tự hào nhất của CLB.

Bốn năm trước, Sunderland còn đá ở League One. Giờ họ chuẩn bị bước ra sân chơi châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1973.

Premier League luôn được coi là giải đấu khó lường nhất thế giới và Sunderland chính là minh chứng đẹp nhất cho điều đó ở mùa giải 2025/26.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.

