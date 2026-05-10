Fan cuồng tóc xù của MU tuyệt vọng

  • Chủ nhật, 10/5/2026 10:33 (GMT+7)
Đêm 9/5, trận hòa 0-0 của MU trước Sunderland ở vòng 36 Premier League phá hỏng giấc mơ cắt tóc kéo dài hơn 500 ngày của hiện tượng mạng The United Strand.

Frank phải chờ tới mùa giải mới để hy vọng được cắt tóc.

Tại sân Ánh Sáng, HLV Michael Carrick xoay tua đội hình khi cất hàng loạt trụ cột như Benjamin Sesko, Casemiro hay Bryan Mbeumo lên ghế dự bị. Mason Mount và Joshua Zirkzee được trao cơ hội, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa khiến MU bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Sunderland.

Kết quả hòa không bàn thắng khiến chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của "Quỷ đỏ" dừng lại, sau khi họ lần lượt vượt qua Chelsea, Brentford và Liverpool trước đó.

Tuy nhiên, người thất vọng nhất có lẽ là Frank Illet, hay còn được biết đến với biệt danh The United Strand. CĐV MU này từng tuyên bố từ năm 2024 rằng anh chỉ đi cắt tóc khi đội bóng con cưng thắng 5 trận liên tiếp.

581 ngày trôi qua kể từ lời hứa đó, nhưng mái tóc xù đặc trưng của Illet chưa được giải cứu Hồi tháng 2, anh từng tiến rất gần tới việc hoàn thành thử thách, trước khi trận hòa 1-1 với West Ham phá hỏng tất cả.

Sau trận Sunderland, Frank lập tức đăng tải trạng thái đầy bất lực trên Instagram kèm dòng chữ: "Sắp có một mùa hè nóng bức đây".

Fan cuồng MU này có nhiều hy vọng hơn ở mùa giải tới. Việc giành vé trở lại Champions League đồng nghĩa "Quỷ đỏ" sẽ thi đấu nhiều trận hơn, qua đó tăng khả năng xuất hiện chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Còn hiện tại, Frank có lẽ vẫn phải tiếp tục chờ đợi thêm ít nhất vài tháng nữa.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Đến lúc MU bán Mount và Zirkzee

Màn trình diễn của MU trước Sunderland ở trận đấu thuộc vòng 36 Premier League tối 9/5 để lại nhiều nỗi lo hơn là tín hiệu tích cực dành cho người hâm mộ.

hôm qua

Thủ môn MU gây kinh ngạc

Thủ thành trẻ Senne Lammens tiếp tục chứng minh tiềm năng lớn khi trở thành nhân tố nổi bật nhất trong trận hòa 0-0 giữa MU và Sunderland tại vòng 36 Premier League tối 9/5.

hôm qua

MU có câu trả lời vụ Tchouameni

MU khả năng thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Aurelien Tchouameni khi Real Madrid khẳng định không có ý định bán tiền vệ người Pháp trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

9/5/2026

Minh Nghi

    Flick biến Barcelona thành cỗ máy chiến thắng

    8 phút trước 17:15 11/5/2026

    0

    Barcelona không vô địch La Liga bằng đội hình mạnh nhất hay ngân sách lớn nhất, mà nhờ việc Hansi Flick kéo cả tập thể trở lại quỹ đạo của bóng đá tập thể.

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    1 giờ trước 16:19 11/5/2026

    0

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo được săn đón

    1 giờ trước 16:18 11/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

