Fan cuồng tóc xù của MU tuyệt vọng

Đêm 9/5, trận hòa 0-0 của MU trước Sunderland ở vòng 36 Premier League phá hỏng giấc mơ cắt tóc kéo dài hơn 500 ngày của hiện tượng mạng The United Strand.

Frank phải chờ tới mùa giải mới để hy vọng được cắt tóc.

Tại sân Ánh Sáng, HLV Michael Carrick xoay tua đội hình khi cất hàng loạt trụ cột như Benjamin Sesko, Casemiro hay Bryan Mbeumo lên ghế dự bị. Mason Mount và Joshua Zirkzee được trao cơ hội, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa khiến MU bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Sunderland.

Kết quả hòa không bàn thắng khiến chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của "Quỷ đỏ" dừng lại, sau khi họ lần lượt vượt qua Chelsea, Brentford và Liverpool trước đó.

Tuy nhiên, người thất vọng nhất có lẽ là Frank Illet, hay còn được biết đến với biệt danh The United Strand. CĐV MU này từng tuyên bố từ năm 2024 rằng anh chỉ đi cắt tóc khi đội bóng con cưng thắng 5 trận liên tiếp.

581 ngày trôi qua kể từ lời hứa đó, nhưng mái tóc xù đặc trưng của Illet chưa được giải cứu Hồi tháng 2, anh từng tiến rất gần tới việc hoàn thành thử thách, trước khi trận hòa 1-1 với West Ham phá hỏng tất cả.

Sau trận Sunderland, Frank lập tức đăng tải trạng thái đầy bất lực trên Instagram kèm dòng chữ: "Sắp có một mùa hè nóng bức đây".

Fan cuồng MU này có nhiều hy vọng hơn ở mùa giải tới. Việc giành vé trở lại Champions League đồng nghĩa "Quỷ đỏ" sẽ thi đấu nhiều trận hơn, qua đó tăng khả năng xuất hiện chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Còn hiện tại, Frank có lẽ vẫn phải tiếp tục chờ đợi thêm ít nhất vài tháng nữa.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD