Đến lúc MU bán Mount và Zirkzee

Màn trình diễn của MU trước Sunderland ở trận đấu thuộc vòng 36 Premier League tối 9/5 để lại nhiều nỗi lo hơn là tín hiệu tích cực dành cho người hâm mộ.

Joshua Zirkzee chơi dưới kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Trước một Sunderland chơi đầy năng lượng, “Quỷ đỏ” đã trải qua một trong những trận đấu tệ nhất mùa giải. Đội khách liên tục bị lép vế ở khu trung tuyến và gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm đáng kể nào. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Senne Lammens với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, MU hoàn toàn có thể ra về tay trắng.

Sau khi sớm giành vé dự Champions League, Carrick quyết định xoay tua đội hình mạnh tay và trao cơ hội đá chính hiếm hoi cho Mason Mount cùng Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, cả hai đều gây thất vọng lớn và khiến tương lai tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi.

Mount được bố trí chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ nhằm giúp Casemiro nghỉ ngơi, nhưng cựu sao Chelsea tỏ ra lạc nhịp và thiếu ảnh hưởng lên lối chơi. Sau một mùa giải liên tục bị chấn thương hành hạ, tiền vệ người Anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Nhiều ý kiến cho rằng vị trí phù hợp nhất của Mount là hộ công, nhưng Bruno Fernandes gần như không thể thay thế ở vai trò này.

Mount (phải) gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Zirkzee tiếp tục có màn trình diễn đáng quên. Tiền đạo người Hà Lan thi đấu chậm chạp, thiếu sắc bén và không tạo được sức ép lên hàng thủ Sunderland. Điểm yếu về tốc độ của anh tiếp tục bị phơi bày, còn khả năng tranh chấp cũng không mang lại hiệu quả dù sở hữu thể hình lý tưởng.

Điều khiến người hâm mộ thất vọng hơn cả là việc cả Mount lẫn Zirkzee đều không cho thấy đủ quyết tâm và khát khao khi được trao cơ hội thể hiện bản thân. Theo truyền thông Anh, Carrick thậm chí từng cân nhắc thay cả hai ngay sau giờ nghỉ vì màn trình diễn kém thuyết phục.

Dù kết quả hòa không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu mùa giải của MU khi đội bóng gần như chắc chắn kết thúc trong top 3, trận đấu này vẫn được xem như lời cảnh báo lớn dành cho Carrick và ban lãnh đạo trước kỳ chuyển nhượng hè. Chấn thương dai dẳng của Mount cùng sự thiếu ổn định của Zirkzee khiến cả hai đứng trước nguy cơ bị bán ngay trong mùa hè tới.

