Carrick nổi giận vì Bruno bị đánh nguội

HLV Michael Carrick cho biết ông "bối rối" với công tác trọng tài sau tình huống Bruno Fernandes bị thúc cùi chỏ ở trận hòa Sunderland tối 9/5.

Angulo vung tay vào mặt Fernandes trong hình huống không có bóng.

Manchester United trải qua trận đấu thất vọng khi bị Sunderland cầm hòa 0-0 tại sân Ánh Sáng ở vòng 36 Premier League. Tuy nhiên, điều khiến HLV Michael Carrick khó chịu nhất lại đến từ một tình huống gây tranh cãi cuối trận.

Trong pha bóng ở cuối hiệp hai, Nilson Angulo lao vào tranh chấp và có tác động bằng cùi chỏ vào mặt Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài Stuart Attwell không cắt còi, VAR can thiệp nhưng sau đó không có án phạt nào được đưa ra.

"Bruno nói có va chạm và cậu ấy không hề vui vẻ khi trở lại phòng thay đồ", Carrick chia sẻ sau trận.

Nhà cầm quân 44 tuổi thừa nhận ông ngày càng khó hiểu với các quyết định của trọng tài Premier League thời gian gần đây. Trước đó, Carrick cũng từng công khai bày tỏ sự bức xúc sau những trận gặp Bournemouth và Leeds United.

"Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bối rối với những gì đang diễn ra", HLV MU nói thêm.

Dù vậy, cựu trọng tài Premier League Mark Halsey lại cho rằng VAR xử lý chính xác. Theo ông, pha bóng của Angulo chưa đủ nghiêm trọng để bị xem là hành vi bạo lực, dù cầu thủ Sunderland may mắn thoát thẻ vàng.

Trên sân, MU có màn trình diễn nhạt nhòa khi không tung ra cú sút trúng đích nào cho tới phút bù giờ. Đây cũng là lần đầu đội bóng của Carrick tịt ngòi sau 15 trận.

Carrick thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát, đồng thời trao cơ hội đá chính cho Joshua Zirkzee và Mason Mount sau thời gian dài vắng mặt.

Dù đánh rơi chiến thắng, MU vẫn đứng thứ ba Premier League và sẽ chắc chắn kết thúc mùa trong top 3 nếu đánh bại Nottingham Forest ở vòng tới.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

