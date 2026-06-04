Rashford đắt hàng

Sau mùa giải ấn tượng tại Barcelona, Marcus Rashford bất ngờ trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn trên khắp châu Âu.

Tương lai Rashford khó đoán.

Dù Rashford còn 3 năm hợp đồng với Manchester United, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho chân sút này khi giá trị của anh đang tăng trở lại.

Theo truyền thông Anh, Barcelona muốn giữ chân Rashford. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha không sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng trong thời hạn quy định. Thay vào đó, họ có thể quay lại đàm phán sau khi thời hạn ưu tiên kết thúc nhằm tìm kiếm mức phí thấp hơn.

Bên cạnh Barcelona, Bayern Munich cũng đang theo dõi sát tình hình. Nhà vô địch Bundesliga thậm chí không loại trừ khả năng mượn Rashford nếu các bên không tìm được tiếng nói chung về mức lương của cầu thủ.

Ở Premier League, ít nhất 3 CLB được cho là quan tâm đến ngôi sao sinh năm 1997. Newcastle nổi lên như một điểm đến tiềm năng, đặc biệt trong trường hợp đội bóng vùng Đông Bắc phải tìm phương án thay thế Anthony Gordon.

Trong khi đó, Aston Villa cũng cân nhắc tái hợp Rashford. Trước đây, anh từng để lại dấu ấn tích cực tại Villa Park khi góp công giúp đội bóng tiến sâu ở Champions League và giành vé dự cúp châu Âu.

Với phong độ được khôi phục và màn trình diễn ổn định trong màu áo Barcelona, Rashford trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Trong màu áo đội bóng xứ Catalonia mùa 2025/26, Rashford giành chức vô địch La Liga đầu tiên trong sự nghiệp. Anh ghi 14 bàn sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường, đồng thời có 11 lần xuất hiện tại Champions League.