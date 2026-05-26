MLS khắc nghiệt với Phil Neville

Phil Neville, cựu danh thủ MU và là em trai của Gary Neville, vừa chia tay Portland Timbers sau chuỗi thành tích thất vọng tại MLS 2026.

Quyết định chấm dứt hợp đồng được đội bóng nước Mỹ công bố hôm 26/5, khép lại thời gian chưa đầy hai năm cựu danh thủ MU làm việc tại sân Providence Park. Hiện Portland Timbers khẩn trương tìm kiếm HLV mới nhằm cải thiện tình hình sau giai đoạn sa sút kéo dài.

Neville rời ghế nóng sau khi chỉ giúp Portland thắng 4 trong 14 trận gần nhất tại MLS. Thành tích nghèo nàn khiến đội bóng tụt xuống nhóm cuối bảng miền Tây và không đáp ứng được kỳ vọng từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.

Chủ sở hữu Portland Timbers, Merritt Paulson, vẫn dành nhiều lời khen cho cựu hậu vệ MU bất chấp kết quả không như mong đợi. Ông đánh giá Neville là người có tố chất lãnh đạo, luôn giữ tinh thần tích cực và cống hiến cho CLB cũng như cộng đồng tại Portland.

Neville được bổ nhiệm vào tháng 11/2023 trước mùa giải MLS 2024. Trong tổng cộng 82 trận dẫn dắt Portland Timbers, ông giành 27 chiến thắng. Dù vậy, phong độ thiếu ổn định khiến đội bóng quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Trước khi dẫn dắt Portland Timbers, Neville từng làm HLV tạm quyền tại Salford, dẫn dắt tuyển nữ Anh và Inter Miami.

Thất bại của Neville tại Portland Timbers tiếp tục cho thấy các học trò nổi tiếng của Sir Alex Ferguson vẫn chưa gặt hái được thành công trên cương vị HLV. Trước đó, những Gary Neville, Roy Keane, Wayne Rooney hay Ryan Giggs đều không có sự nghiệp cầm quân suôn sẻ.

