Tây Ban Nha vẫn ổn mà không cần Real Madrid

"La Roja" bước vào World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào, nhưng điều đó chưa chắc khiến họ yếu đi như nhiều người nghĩ.

Tây Ban Nha vừa công bố danh sách dự World Cup 2026 với rất nhiều cái tên quen thuộc. Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams hay Dani Olmo tiếp tục trở thành nền tảng trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente.

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông xứ bò tót chú ý nhất lại là chi tiết hoàn toàn khác: lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha không gọi cầu thủ nào từ Real Madrid.

Carvajal không còn đủ sức xuất hiện ở Real lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Đó là thông tin đủ sức tạo nên tranh luận lớn ở một quốc gia mà Real Madrid từ lâu vẫn được xem như biểu tượng quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng nhìn kỹ hơn vào cách De la Fuente xây dựng đội tuyển suốt hai năm qua, quyết định này thực ra không quá bất ngờ.

Tây Ban Nha chọn sự ổn định thay vì danh tiếng

De la Fuente không xây dựng tuyển Tây Ban Nha quanh những cái tên lớn hay giá trị thương mại. Ông chọn cầu thủ phù hợp với hệ thống, ưu tiên khả năng vận hành chiến thuật và sự kết nối tập thể.

Điều đó lý giải vì sao những cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất như Yamal, Nico Williams hay Mikel Merino vẫn được giữ lại. Họ là các mắt xích quan trọng trong cấu trúc vận hành của "La Roja".

Ngược lại, các cầu thủ Real Madrid lại không còn giữ vai trò trung tâm trong cách chơi hiện tại của đội tuyển.

Dani Carvajal sa sút vì tuổi tác và chấn thương. Fran Garcia hay Gonzalo Garcia chưa tạo được chỗ đứng đủ lớn. Dean Huijsen là trường hợp tiềm năng, nhưng chưa vượt qua được những trung vệ mà De la Fuente đã tin dùng suốt thời gian dài.

Yamal là "nguồn sống" mới của "La Roja".

Quan trọng hơn, bộ khung hiện tại của Tây Ban Nha mang rất đậm dấu ấn Barcelona, Arsenal và Athletic Bilbao. Pedri, Gavi, Yamal, Dani Olmo hay Nico Williams tạo ra thứ bóng đá giàu tốc độ, kiểm soát và tính cơ động. Đó mới là điều De la Fuente ưu tiên.

Ở góc độ nào đó, tuyển Tây Ban Nha lúc này giống một đội bóng được xây dựng từ sự ăn ý hơn là từ sức nặng thương hiệu.

Real Madrid vắng mặt là vấn đề của CLB nhiều hơn đội tuyển

Việc không có cầu thủ Real Madrid thực chất phản ánh một vấn đề khác, đó là sự mất kết nối giữa CLB Hoàng gia và bản sắc truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha.

Trong nhiều năm gần đây, Real Madrid chuyển hướng mạnh sang mô hình toàn cầu hóa lực lượng. Những ngôi sao quan trọng nhất của họ đến từ Brazil, Pháp, Anh hay Uruguay. Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappe, Federico Valverde hay Rodrygo mới là trung tâm dự án tại Bernabeu.

Điều đó giúp Real Madrid duy trì sức mạnh ở Champions League, nhưng cũng khiến số lượng cầu thủ Tây Ban Nha đủ đẳng cấp tại CLB ngày càng ít đi.

De la Fuente có lí do hợp lý khi không gọi cầu thủ nào của Real dự World Cup.

Ngược lại, đội tuyển Tây Ban Nha hiện được xây dựng quanh thế hệ trẻ mang màu sắc rất rõ ràng. Họ giàu kỹ thuật, quen kiểm soát bóng và chơi bóng với cường độ cao. Đó là thứ bóng đá được hình thành từ Barcelona, Athletic Bilbao hay Arsenal của Mikel Arteta nhiều hơn là Real Madrid.

Vì thế, câu hỏi lớn không còn là “Tây Ban Nha có yếu đi khi thiếu cầu thủ Real Madrid hay không?”, mà là “Real Madrid còn đóng góp được bao nhiêu cho tuyển Tây Ban Nha hiện tại?”.

Trên thực tế, "La Roja" vẫn bước vào World Cup với tư cách ứng viên vô địch. Họ có Rodri ở tuyến giữa, Yamal bên hành lang phải, Pedri làm nhạc trưởng và Nico Williams tạo đột biến. Đó đều là những cầu thủ đủ sức định đoạt trận đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Có thể thiếu Real Madrid khiến tuyển Tây Ban Nha mất đi phần nào tính biểu tượng. Nhưng về chuyên môn, đội bóng của De la Fuente vẫn sở hữu đầy đủ nền tảng để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

