Caudron quá đẳng cấp trước Chiêm Hồng Thái

Frederic Caudron đánh bại Chiêm Hồng Thái với tỷ số 50-25 ở chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026 tối 24/5, qua đó lần thứ ba đăng quang trên đất Việt Nam.

Trận chung kết được chờ đợi giữa Caudron và Chiêm Hồng Thái nhanh chóng chứng kiến sự vượt trội của cơ thủ người Bỉ. Ngay sau cú đề pa, Caudron thực hiện series 6 điểm trước khi tiếp tục ghi thêm một series 5 điểm để dẫn tới 11-0.

Sự khởi đầu như mơ giúp “thiên tài billiards” hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Hồng Thái gặp nhiều áp lực trước khả năng ghi điểm ổn định cùng những đường cơ có độ chính xác rất cao từ đối thủ.

Frederic Caudron (phải) đánh bại Chiêm Hồng Thái.

Dẫu vậy, cơ thủ chủ nhà vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen. Có thời điểm, Hồng Thái rút ngắn cách biệt xuống còn 7-13 bằng những series điểm quan trọng, mang lại hy vọng cho khán giả có mặt tại nhà thi đấu.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Caudron tiếp tục lên tiếng đúng lúc. Khi đang dẫn 23-15, cơ thủ người Bỉ tung một series 15 điểm cực kỳ ấn tượng để nới rộng khoảng cách lên 38-15 sau hiệp đầu. Đây cũng trở thành bước ngoặt lớn nhất của trận chung kết.

Bước sang hiệp hai, Caudron duy trì sự ổn định đáng sợ. Những cú ra cơ chuẩn xác giúp ông liên tục giữ khoảng cách an toàn trước nỗ lực bám đuổi của Hồng Thái.

Sau 22 lượt cơ, Frederic Caudron khép lại trận đấu với chiến thắng 50-25 để chính thức đăng quang. Đây là lần thứ ba cơ thủ người Bỉ giành chức vô địch tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay cơ carom 3 băng hàng đầu thế giới hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Chiêm Hồng Thái dù không thể tạo nên bất ngờ vẫn có giải đấu đáng nhớ. Việc lần đầu giành ngôi á quân trên sân nhà được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cơ thủ Việt Nam.