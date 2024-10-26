Hạ 'thiên tài' Caudron, Quyết Chiến vô địch Blois 3-Cushion Masters

Cơ thủ Trần Quyết Chiến lên ngôi vô địch Blois 3-Cushion Masters 2025 (Pháp) sau chiến thắng rất thuyết phục trước "thiên tài" Frederic Caudron ở trận chung kết.

Quyết Chiến là ngôi sao trong làng Billiards Việt Nam.

Ở trận đấu rạng sáng 22/12, Quyết Chiến ghi 50 điểm, trong khi Caudron chỉ có 15 điểm. Số lượt cơ của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng hiệu quả thi đấu lại khác biệt rõ rệt. Quyết Chiến duy trì được nhịp ghi điểm đều đặn, còn Caudron thường phải dừng cơ sớm và không thể bám đuổi thế trận.

Điểm đáng chú ý là Quyết Chiến không cần những series quá dài để áp đảo đối thủ. Series cao nhất của anh trong trận là 8 điểm, đủ để tạo khoảng cách an toàn và giữ quyền kiểm soát bàn đấu. Thay vì mạo hiểm, cơ thủ Việt Nam chọn cách đánh chắc tay, ưu tiên giữ bi cái ở thế thuận lợi và hạn chế sai lầm.

Về phía Caudron, tay cơ người Bỉ gặp nhiều khó khăn trong khâu vào bi đầu. Việc không tạo được nhịp chơi quen thuộc khiến anh liên tục bị đặt vào thế phòng ngự, phải chờ sai lầm từ đối thủ nhưng không thành công.

Chiến thắng ở chung kết giúp Quyết Chiến đứng đầu bảng xếp hạng toàn giải và khép lại Blois 3-Cushion Masters theo cách thuyết phục. Đây không phải là trận đấu bùng nổ về mặt biểu diễn, nhưng lại thể hiện rất rõ phẩm chất quan trọng nhất ở carom 3 băng đỉnh cao: đánh ổn định, ít lỗi và biết kết liễu đúng lúc.

Danh hiệu tại Blois tiếp tục khẳng định vị thế của Quyết Chiến trong nhóm những cơ thủ hàng đầu thế giới, đặc biệt ở các giải đấu có mật độ thi đấu dày và yêu cầu cao về tâm lý.