Còn ai nhớ thủ thành Ochoa?

Chấn thương của Angel Malagon mở ra cơ hội cho thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa góp mặt tại World Cup 2026, qua đó chạm cột mốc 6 kỳ cúp thế giới trong sự nghiệp.

Ochoa là thủ thành có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại World Cup.

Cơ hội đến với Ochoa chỉ xuất hiện sau khi thủ môn số một Angel Malagon dính chấn thương đứt gân Achilles. Sự cố khiến ban huấn luyện phải xem xét lại danh sách thủ môn cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ochoa từng tham dự các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Nếu tiếp tục góp mặt vào mùa hè tới, anh sẽ gia nhập nhóm cầu thủ cực hiếm trong lịch sử dự 6 kỳ World Cup. Hiện tại, 2 siêu sao của bóng đá Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng đang hướng tới cột mốc đặc biệt này.

Dù vậy, tấm vé đến World Cup 2026 vẫn chưa chắc thuộc về Ochoa. Anh đang phải cạnh tranh với các thủ môn Tala Rangel, Carlos Acevedo và Carlos Moreno cho 3 vị trí trong danh sách cuối cùng.

Hiện Ochoa thi đấu cho AEL Limassol tại giải vô địch quốc gia Cyprus. Thủ môn kỳ cựu chưa ra sân cho tuyển Mexico kể từ năm 2024. Dù vậy, kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn vẫn khiến anh được nhiều người hâm mộ kỳ vọng trở lại.

Trong sự nghiệp quốc tế, Ochoa có 151 lần khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, anh khó có thể phá kỷ lục 182 trận của Andres Guardado với số lần ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Mexico.

Ochoa là một trong những trường hợp đặc biệt của bóng đá thế giới khi có sự nghiệp cấp CLB không quá nổi bật nhưng lại thường chơi hay tại ĐTQG và World Cup. Những màn trình diễn ấy giúp Ochoa trở thành biểu tượng của bóng đá Mexico trong hơn một thập kỷ qua.

World Cup 2014 là giải đấu người hâm mộ thế giới biết rộng rãi đến tên của Ochoa. Ở trận đấu thuộc vòng bảng trước Brazil, anh thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, giúp Mexico cầm hòa chủ nhà 0-0. Anh chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong cả vòng bảng.

