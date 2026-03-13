AFC lên tiếng về việc Iran rút khỏi World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa nhận được thông báo từ phía Iran về khả năng rút khỏi World Cup 2026 sau phát biểu gây chú ý của Tổng thống Donald Trump.

Hiện chưa rõ Iran sẽ rút lui hay tham dự World Cup 2026.

Tranh cãi bùng lên khi Tổng thống Mỹ cảnh báo "tính mạng và sự an toàn" của tuyển Iran có thể bị đe dọa nếu họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào hè 2026. Phát biểu nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng Iran rút lui khỏi giải đấu.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết đến thời điểm hiện tại AFC chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Liên đoàn Bóng đá Iran liên quan đến việc đội tuyển nước này có dự World Cup hay không.

Trao đổi với tờ New Straits Times, ông Windsor Paul John khẳng định: "Chúng tôi chưa thấy bất kỳ văn bản chính thức nào từ Liên đoàn Bóng đá Iran về việc họ tham dự hay rút khỏi giải đấu".

Thực tế, Iran giành quyền góp mặt tại World Cup 2026 và được xếp vào bảng G. Dù xuất hiện nhiều tranh luận sau phát biểu của Tổng thống Mỹ, FIFA cùng các quan chức tại Mỹ khẳng định đội tuyển Iran được chào đón tham dự giải đấu theo đúng quy định.

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali cho biết tình hình xung đột và căng thẳng với Mỹ khiến Iran không thể tham dự World Cup 2026. Việc Iran rút lui nếu trở thành hiện thực sẽ tạo ra khoảng trống đáng kể và buộc FIFA phải đưa ra phương án thay thế.

Trong bối cảnh đó, AFC khẳng định vẫn theo dõi sát tình hình. Vì vậy, câu chuyện Iran rút lui khỏi World Cup 2026 còn bỏ ngỏ cho đến khi có thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá nước này.

