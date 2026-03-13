Ông Trump nói tuyển Iran không nên dự World Cup

Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran được chào đón tới World Cup 2026, nhưng việc đội tuyển này góp mặt tại giải đấu là không phù hợp.

Ông Trump gây tranh cãi khi nói Iran không nên dự World Cup.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào khuya 12/3: "Đội tuyển Iran được chào đón tại World Cup 2026, nhưng tôi thật sự không tin việc họ tham dự là phù hợp, vì chính sự an toàn và tính mạng của họ. Cảm ơn vì quan tâm đến vấn đề này".

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về việc Iran có thể rút khỏi World Cup 2026 do tình hình an ninh khu vực bất ổn. Dù vậy, phía Mỹ khẳng định tuyển Iran vẫn được phép dự giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Iran sẽ gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, khả năng Iran tham dự giải còn bỏ ngỏ. Nếu đội tuyển này quyết định rút lui, FIFA phải cân nhắc các phương án thay thế hoặc điều chỉnh thể thức thi đấu.

Theo Điều 6 trong quy định của FIFA về World Cup, nếu đội tuyển rút lui khỏi giải hơn 30 ngày trước khi khởi tranh, Liên đoàn của quốc gia đó sẽ bị phạt tối thiểu 250.000 franc Thụy Sĩ. Nếu rút lui trong vòng 30 ngày trước giải, mức phạt có thể tăng lên 500.000 franc Thụy Sĩ.

Ngoài ra, đội tuyển rút lui còn phải hoàn trả toàn bộ khoản hỗ trợ chuẩn bị giải đấu và các khoản đóng góp liên quan. Trong trường hợp nghiêm trọng, FIFA thậm chí có thể áp dụng biện pháp cấm tuyển Iran tham dự các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Tuy vậy, FIFA có thể viện dẫn điều khoản bất khả kháng thường áp dụng trong trường hợp chiến tranh hoặc thiên tai để miễn trách nhiệm cho các đội tuyển bị ảnh hưởng. Nếu Iran phải rút lui hoặc không thể tham dự, Iraq ược xem là ứng viên số một thay thế.