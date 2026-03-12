Nguy cơ Iran rút lui khiến World Cup 2026 rối loạn

Khả năng Iran không tham dự World Cup 2026 vì căng thẳng địa chính trị buộc FIFA phải tính đến kịch bản chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

Tuyển Iran có thể rút khỏi World Cup 2026.

World Cup vốn được xem là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng đôi khi, những yếu tố ngoài sân cỏ lại đe dọa phá vỡ trật tự quen thuộc của giải đấu. Khả năng Iran rút khỏi World Cup 2026 là một ví dụ điển hình.

Phát biểu của Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho thấy đội tuyển nước này có thể không tham dự giải đấu do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai. Tuyên bố ấy không phải quyết định chính thức, nhưng đủ để khiến FIFA phải lập tức tính toán các kịch bản.

Nếu Iran rút lui, World Cup 2026 có thể chứng kiến tình huống chưa từng có trong bóng đá hiện đại.

Một bài toán khó cho FIFA

Iran giành vé dự World Cup sau khi đứng đầu bảng A ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Đó là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển này góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Về mặt chuyên môn, Iran xứng đáng có mặt. Nhưng bóng đá hiếm khi tồn tại tách rời khỏi chính trị.

Căng thẳng quân sự trong khu vực Trung Đông tạo ra một hoàn cảnh đặc biệt. Việc Iran thi đấu tại giải đấu có Mỹ là một trong các nước chủ nhà trở nên khó tưởng tượng.

Ngay trước khi tuyên bố của Donyamali được đưa ra, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn khẳng định Iran “được chào đón” tham dự World Cup tại Mỹ. Điều đó cho thấy FIFA vẫn hy vọng tình hình sẽ không đi đến kịch bản cực đoan.

Nhưng nếu Iran thực sự rút lui, FIFA sẽ phải đối diện một câu hỏi lớn: ai sẽ thay thế họ?

Theo quy định của giải đấu, FIFA có toàn quyền quyết định trong trường hợp một đội tuyển rút lui. Điều lệ World Cup cho phép tổ chức này lựa chọn bất kỳ đội nào để lấp chỗ trống.

Điều đó có nghĩa đội thay thế không nhất thiết phải đến từ cùng khu vực châu lục. Thậm chí về lý thuyết, FIFA cũng có thể giữ nguyên số đội nếu muốn.

Tuy nhiên, những lựa chọn đó không đơn giản về mặt chính trị.

Trong thực tế, phương án hợp lý nhất là tìm một đội khác từ châu Á. Iran giành vé thông qua vòng loại khu vực này, nên việc giữ suất cho châu Á là điều dễ chấp nhận nhất.

Nhưng ngay cả phương án ấy cũng không hề đơn giản.

Iraq đang chuẩn bị tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh vé dự World Cup. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp Bolivia và Suriname.

Trớ trêu thay, chính tình hình xung đột ở Trung Đông lại ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của Iraq. Các hạn chế di chuyển trong khu vực khiến đội tuyển này gặp khó khăn trong việc tới Mexico để thi đấu.

Nếu Iran rút lui, đó sẽ là một tiền lệ mới.

HLV Graham Arnold của Iraq đề xuất một phương án đặc biệt. Ông muốn trận play-off được dời lại tới sát thời điểm World Cup.

Theo đề xuất đó, Bolivia và Suriname sẽ thi đấu trước. Sau đó Iraq gặp đội thắng ngay trước thềm giải đấu. Đội chiến thắng sẽ giành quyền dự World Cup. Phương án này giúp FIFA có thêm thời gian quan sát diễn biến liên quan đến Iran.

Ngoài Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng được nhắc tới như một khả năng thay thế. Đội bóng này từng thua Iraq trong một trận play-off trước đó. Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả định.

World Cup và những yếu tố ngoài sân cỏ

Trên thực tế, FIFA không vội đưa ra quyết định. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đang theo dõi tình hình và giữ liên lạc với FIFA. Một quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ chỉ được đưa ra sau khi các trận play-off hoàn tất vào cuối tháng 3.

Điều đó phản ánh bản chất phức tạp của vấn đề.

World Cup không chỉ là một giải bóng đá. Nó là sự kiện toàn cầu. Mỗi quyết định liên quan đến giải đấu đều mang theo hệ quả chính trị, kinh tế và ngoại giao. Vì vậy FIFA cần một giải pháp thận trọng.

Trong lịch sử bóng đá hiện đại, việc một đội tuyển rút khỏi World Cup trước khi giải đấu bắt đầu gần như chưa xảy ra. Chính vì thế, mọi kịch bản lúc này đều mang tính thử nghiệm.

Nếu Iran rút lui, đó sẽ là một tiền lệ mới. Và khi bóng đá bước vào những vùng chưa từng có tiền lệ, các quyết định không chỉ dựa trên luật lệ.

Chúng còn dựa trên sự cân nhắc về ổn định, hình ảnh và cả tính hợp lý của giải đấu. FIFA hiểu rõ điều đó.

Vì thế, họ đang chờ. Chờ tình hình chính trị rõ ràng hơn. Và chờ xem liệu World Cup 2026 có thực sự phải đối diện với một khoảng trống chưa từng có trong lịch sử hay không.