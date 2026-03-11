Taremi và dàn sao Iran trước nguy cơ lỡ World Cup

Khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 có thể khiến nhiều trụ cột của đội tuyển nước này, trong đó có Mehdi Taremi và Sardar Azmoun, đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giải đấu lớn nhất sự nghiệp.

Mehdi Taremi là ngôi sao của tuyển Iran.

Thông tin Iran có thể không tham dự World Cup 2026 đang khiến giới bóng đá quốc tế chú ý. Nếu kịch bản này xảy ra, không chỉ FIFA phải tính phương án thay thế mà nhiều ngôi sao của đội tuyển Iran cũng có thể đánh mất cơ hội góp mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.

Cái tên được nhắc đến đầu tiên là Mehdi Taremi, đội trưởng và chân sút số một của “Team Melli”. Tiền đạo sinh năm 1992 đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Iran suốt nhiều năm qua. Chính Taremi là người ghi cú đúp vào lưới Uzbekistan ở vòng loại, giúp Iran giành quyền dự World Cup 2026.

Với hơn 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Taremi được xem là linh hồn trên hàng công Iran. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 30, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để tiền đạo này tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh Taremi, Sardar Azmoun cũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Iran. Tiền đạo từng thi đấu tại Bundesliga và Serie A nhiều năm qua là đối tác quen thuộc của Taremi trên hàng công. Bộ đôi này được xem là vũ khí tấn công nguy hiểm nhất của Iran trong các chiến dịch vòng loại và Asian Cup.

Sardar Azmoun cũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Iran.

Ngoài hai tiền đạo chủ lực, đội tuyển Iran còn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Alireza Jahanbakhsh, cựu cầu thủ Brighton và Feyenoord, là một trong những gương mặt quen thuộc của đội tuyển. Cầu thủ chạy cánh này có hơn 60 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong nhiều giải đấu lớn.

Ở tuyến giữa, những cái tên như Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi hay Omid Noorafkan cũng là trụ cột trong đội hình Iran thời gian qua. Trong khi đó, thủ môn Alireza Beiranvand tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ.

Iran là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á và đã nhiều lần góp mặt tại World Cup. Đội bóng Tây Á giành quyền dự World Cup 2026 sau chiến dịch vòng loại ấn tượng, với những màn trình diễn nổi bật của Taremi, Azmoun và các đồng đội.

Tuy nhiên, căng thẳng chính trị và tình hình an ninh khu vực đang đặt tương lai của đội tuyển Iran tại giải đấu vào thế bất định. Nếu Iran thực sự rút lui, World Cup 2026 không chỉ mất đi một đại diện đáng chú ý của châu Á, mà nhiều ngôi sao của “Team Melli” cũng sẽ phải chứng kiến giấc mơ World Cup khép lại theo cách đầy tiếc nuối.