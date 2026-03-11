Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Leverkusen vs Arsenal

  • Thứ năm, 12/3/2026 00:15 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Rạng sáng 12/3, Bayer Leverkusen tiếp đón Arsenal trên sân nhà thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Arsenal hành quân tới BayArena với phong độ gần như hoàn hảo. Thầy trò Mikel Arteta toàn thắng 8 trận vòng phân hạng, ghi 23 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

"Pháo thủ" có thể không còn chơi quá bùng nổ, nhưng sự thực dụng và khả năng kết liễu trận đấu đúng thời điểm đang biến họ thành ứng viên nặng ký.

Ở chiều ngược lại, Leverkusen không duy trì được vị thế như mùa trước. Sau sự ra đi của những nhân tố quan trọng trên băng ghế chỉ đạo lẫn sân cỏ, đội bóng Đức sa sút rõ rệt.

Dưới thời HLV Kasper Hjulmand, Leverkusen chỉ thắng 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, BayArena vẫn là điểm tựa của Leverkusen với 6 trận bất bại liên tiếp, chỉ lọt lưới 1 bàn trong 540 phút.

Lực lượng là vấn đề khiến đội chủ nhà đau đầu. Hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương, trong đó có những cái tên quan trọng ở cả 3 tuyến. Khả năng ra sân của Patrik Schick còn bỏ ngỏ, buộc HLV Hjulmand phải cân nhắc phương án sử dụng các nhân tố trẻ.

Trái lại, Arsenal đón sự trở lại của nhiều trụ cột sau quãng nghỉ, đặc biệt ở tuyến giữa, khu vực được xem là chìa khóa kiểm soát thế trận.

Về chiến thuật, Leverkusen nhiều khả năng chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Arsenal sẽ chủ động cầm bóng, khai thác các tình huống cố định, thứ vũ khí vốn mang lại hiệu quả cao mùa này. Sự chặt chẽ có thể khiến trận đấu diễn ra với nhịp độ vừa phải, nhưng khác biệt nằm ở chiều sâu đội hình và bản lĩnh trận mạc.

BayArena chưa bao giờ dễ chinh phục. Tuy nhiên, với phong độ và sự ổn định hiện tại, Arsenal đủ khả năng rời nước Đức với chiến thắng tối thiểu, tạo lợi thế trước lượt về tại London.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.

Cú sốc chấn thương với Arsenal

Arsenal nguy cơ thiếu vắng tới 9 cầu thủ trụ cột ở cuộc đối đầu Bayer Leverkusen thuộc vòng 1/8 UEFA Champions League vào rạng sáng 12/3.

39:2341 hôm qua

Man City đại chiến Liverpool ở FA Cup

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup 2025/26 đưa Liverpool đối đầu Man City, còn Arsenal chạm trán Southampton.

43:2571 hôm qua

Odegaard rời Arsenal?

Căng thẳng với HLV Mikel Arteta cùng áp lực tài chính có thể khiến Martin Odegaard chia tay Arsenal sau mùa giải này.

08:36 8/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Nhung doi tuyen tung rut lui khoi World Cup hinh anh

    Những đội tuyển từng rút lui khỏi World Cup

    3 giờ trước 21:28 11/3/2026

    0

    Lịch sử World Cup từng ghi nhận một số đội tuyển không thể tham dự vòng chung kết dù đã giành quyền dự giải, chủ yếu vì chiến tranh, chính trị hoặc khó khăn tổ chức.

    Lewis Hamilton sap 'can dich' trong tinh yeu hinh anh

    Lewis Hamilton sắp 'cán đích' trong tình yêu

    3 giờ trước 21:00 11/3/2026

    0

    Mối quan hệ giữa Kim Kardashian và tay đua F1 Lewis Hamilton thu hút sự chú ý khi nhiều nguồn tin cho rằng chuyện tình bắt đầu từ tình bạn này có thể trở thành “bến đỗ cuối” của cả hai.

    5 CLB co quy luong cao nhat the gioi hinh anh

    5 CLB có quỹ lương cao nhất thế giới

    3 giờ trước 21:00 11/3/2026

    0

    Dữ liệu từ chuyên trang tài chính bóng đá Capology cho thấy bảng xếp hạng các CLB có quỹ lương cao nhất thế giới mùa 2025/26 có sự góp mặt của hai đại diện Saudi Pro League là Al Nassr và Al Hilal.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý