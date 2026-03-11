Trực tiếp Leverkusen vs Arsenal

Rạng sáng 12/3, Bayer Leverkusen tiếp đón Arsenal trên sân nhà thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Arsenal hành quân tới BayArena với phong độ gần như hoàn hảo. Thầy trò Mikel Arteta toàn thắng 8 trận vòng phân hạng, ghi 23 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

"Pháo thủ" có thể không còn chơi quá bùng nổ, nhưng sự thực dụng và khả năng kết liễu trận đấu đúng thời điểm đang biến họ thành ứng viên nặng ký.

Ở chiều ngược lại, Leverkusen không duy trì được vị thế như mùa trước. Sau sự ra đi của những nhân tố quan trọng trên băng ghế chỉ đạo lẫn sân cỏ, đội bóng Đức sa sút rõ rệt.

Dưới thời HLV Kasper Hjulmand, Leverkusen chỉ thắng 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, BayArena vẫn là điểm tựa của Leverkusen với 6 trận bất bại liên tiếp, chỉ lọt lưới 1 bàn trong 540 phút.

Lực lượng là vấn đề khiến đội chủ nhà đau đầu. Hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương, trong đó có những cái tên quan trọng ở cả 3 tuyến. Khả năng ra sân của Patrik Schick còn bỏ ngỏ, buộc HLV Hjulmand phải cân nhắc phương án sử dụng các nhân tố trẻ.

Trái lại, Arsenal đón sự trở lại của nhiều trụ cột sau quãng nghỉ, đặc biệt ở tuyến giữa, khu vực được xem là chìa khóa kiểm soát thế trận.

Về chiến thuật, Leverkusen nhiều khả năng chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Arsenal sẽ chủ động cầm bóng, khai thác các tình huống cố định, thứ vũ khí vốn mang lại hiệu quả cao mùa này. Sự chặt chẽ có thể khiến trận đấu diễn ra với nhịp độ vừa phải, nhưng khác biệt nằm ở chiều sâu đội hình và bản lĩnh trận mạc.

BayArena chưa bao giờ dễ chinh phục. Tuy nhiên, với phong độ và sự ổn định hiện tại, Arsenal đủ khả năng rời nước Đức với chiến thắng tối thiểu, tạo lợi thế trước lượt về tại London.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.