Odegaard rời Arsenal?

Căng thẳng với HLV Mikel Arteta cùng áp lực tài chính có thể khiến Martin Odegaard chia tay Arsenal sau mùa giải này.

Arsenal có thể bán Odegaard vì áp lực tài chính.

Theo AS, tiền vệ người Na Uy cảm thấy vai trò của bản thân tại sân Emirates đang suy giảm, đặc biệt khi anh liên tục bị thay ra sớm trong thời gian gần đây dù vẫn mang băng đội trưởng. Odegaard tin rằng cách vận hành chiến thuật hiện tại khiến bản thân khó phát huy khả năng sáng tạo.

Hệ thống của Arteta yêu cầu tiền vệ tấn công phải di chuyển liên tục, pressing mạnh và tham gia phòng ngự nhiều hơn. Ngược lại, ban huấn luyện không hài lòng với phong độ thiếu ổn định của cầu thủ 26 tuổi.

Dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, Odegaard được cho là cân nhắc nghiêm túc về tương lai tại Arsenal. Một số đội bóng lớn tại châu Âu như Bayern Munich và Inter Milan được cho là đang theo dõi sát tình hình để chờ cơ hội chiêu mộ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Arsenal cũng chịu sức ép tài chính sau kỳ chuyển nhượng hè bạo chi hơn 268 triệu bảng để mang về các tân binh như Eberechi Eze, Viktor Gyokeres và Martín Zubimendi.

Dù doanh thu tăng mạnh nhờ thành tích tại Champions League, "Pháo thủ" vẫn phải tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt. Trong trường hợp cần tạo nguồn thu lớn, việc bán ngôi sao có giá trị như Odegaard có thể trở thành quyết định gây bất ngờ nhưng hiệu quả về mặt sổ sách.

