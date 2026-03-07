Khối tài sản 10 tỷ bảng của Flamini

Từ một tiền vệ cần mẫn của Arsenal và AC Milan, Mathieu Flamini bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý trong giới kinh doanh khi phần cổ phần của anh tại một công ty hóa sinh từng được Forbes ước tính trị giá tới 10 tỷ bảng.

Người giàu hơn Ronaldo lại là Flamini.

Mathieu Flamini không phải là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận về những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Trong ký ức của nhiều người hâm mộ, anh là một tiền vệ phòng ngự chăm chỉ, nổi bật với tinh thần chiến đấu và lối chơi giàu năng lượng hơn là những khoảnh khắc hào nhoáng.

Nhưng nhiều năm sau khi rời sân cỏ, Flamini lại được nhắc đến vì một lý do hoàn toàn khác: tiền bạc.

Flamini giàu thế nào?

Năm 2020, tạp chí Forbes đưa ra một ước tính gây chú ý khi cho rằng phần cổ phần của Flamini trong công ty hóa sinh của anh có giá trị khoảng 10 tỷ bảng. Nếu con số này chính xác, nó đặt cựu tiền vệ Arsenal vào một vị trí rất đặc biệt: một trong những cựu cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới.

Thậm chí, mức tài sản đó còn được cho là lớn hơn hơn 10 lần so với tài sản ròng ước tính của Cristiano Ronaldo, người được tin là sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ bảng.

Sự so sánh ấy nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Làm thế nào một cầu thủ từng được xem là “vai phụ” trên sân cỏ lại có thể sở hữu khối tài sản được cho là vượt xa siêu sao bóng đá nổi tiếng bậc nhất hành tinh?

Để hiểu câu chuyện này, cần quay lại thời điểm Flamini vẫn còn thi đấu.

Sinh năm 1984, Flamini trưởng thành từ lò đào tạo Marseille trước khi gia nhập Arsenal năm 2004. Dưới thời Arsene Wenger, anh trở thành mẫu tiền vệ chiến thuật điển hình: kỷ luật, mạnh mẽ và sẵn sàng làm những công việc thầm lặng nơi tuyến giữa.

Sau thời gian ở Arsenal, Flamini chuyển sang AC Milan và tiếp tục duy trì vai trò tiền vệ phòng ngự. Anh giành chức vô địch Serie A cùng đội bóng Italy trước khi trở lại Arsenal vào năm 2013.

Trong suốt sự nghiệp, Flamini không phải ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu. Anh không sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ hay những kỷ lục cá nhân nổi bật. Nhưng chính trong giai đoạn còn thi đấu, Flamini đã bắt đầu bước đi trên một con đường hoàn toàn khác.

Cùng với một đối tác kinh doanh, anh tham gia sáng lập một công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa sinh. Công ty này tập trung vào việc phát triển các sản phẩm hóa học có nguồn gốc sinh học, hướng tới việc thay thế một số hợp chất truyền thống được sản xuất từ dầu mỏ.

Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn trong bối cảnh thế giới ngày càng quan tâm đến các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Chính vì vậy, khi Forbes đưa ra ước tính rằng phần cổ phần của Flamini trong công ty này có thể trị giá khoảng 10 tỷ bảng, câu chuyện lập tức trở thành đề tài nóng.

Hình ảnh một cựu tiền vệ từng nổi tiếng vì những pha tắc bóng mạnh mẽ bỗng được gắn với danh xưng “tỷ phú”.

Hôm 7/3, Flamini kỷ niệm sinh nhật lần thứ 42.

Một trường hợp thú vị

Tuy nhiên, những con số liên quan đến tài sản của Flamini cũng là chủ đề gây nhiều tranh luận. Việc định giá cổ phần trong các công ty công nghệ hoặc hóa sinh thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ quy mô hoạt động đến tiềm năng phát triển trong tương lai.

Do đó, những ước tính về tài sản cá nhân có thể thay đổi đáng kể theo từng thời điểm.

Dù vậy, câu chuyện của Flamini vẫn mang một ý nghĩa thú vị trong thế giới bóng đá hiện đại.

Trong nhiều thập niên, hình ảnh quen thuộc của các cầu thủ sau khi giải nghệ thường gắn với công việc huấn luyện, bình luận viên hoặc các vai trò quản lý trong bóng đá. Nhưng thế hệ cầu thủ mới đang mở ra nhiều con đường khác.

Một số người đầu tư vào công nghệ, bất động sản hoặc các dự án khởi nghiệp. Một số khác xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc tham gia vào các quỹ đầu tư.

Flamini là ví dụ đặc biệt cho xu hướng này. Anh không chỉ đơn thuần là một cựu cầu thủ thử sức trong kinh doanh. Ngay từ khi còn thi đấu, Flamini đã bắt đầu xây dựng nền tảng cho hành trình sau bóng đá của mình.

Ở tuổi 42, cái tên Flamini vẫn gợi nhớ đến những năm tháng tại Arsenal hay AC Milan. Nhưng song song với hình ảnh tiền vệ cần mẫn ngày nào, anh còn đại diện cho một câu chuyện khác.

Câu chuyện về một cầu thủ rẽ sang con đường kinh doanh và khiến cả thế giới bóng đá phải ngạc nhiên khi nghe đến những con số liên quan đến tài sản của mình. Và đó có lẽ là điều khiến cuộc so sánh giữa Flamini và Ronaldo trở nên thú vị.

Một người là siêu sao toàn cầu với hàng trăm triệu người hâm mộ. Người còn lại từng là tiền vệ làm việc thầm lặng ở tuyến giữa. Nhưng đôi khi, ngoài sân cỏ, những câu chuyện bất ngờ nhất lại xuất hiện ở những cái tên ít ai ngờ tới.

