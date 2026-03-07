Chấn thương bất ngờ đe dọa World Cup của Ronaldo

Cristiano Ronaldo trở lại Tây Ban Nha điều trị chấn thương sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy tình trạng của anh nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu.

Ronaldo dính chấn thương lần đầu tiên kể từ tháng 5/2025.

Theo The Sun, sau các cuộc kiểm tra chi tiết, ban huấn luyện Al-Nassr xác nhận tình trạng của Ronaldo phức tạp hơn dự đoán. Huấn luyện viên Jorge Jesus cho biết siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ sang Madrid để điều trị cùng chuyên gia trị liệu cá nhân, người từng nhiều lần giúp anh hồi phục nhanh chóng trong quá khứ.

“Sau khi kiểm tra kỹ, chúng tôi nhận thấy chấn thương của Cristiano Ronaldo nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu. Cậu ấy sẽ tới Madrid để điều trị với chuyên gia riêng, giống nhiều cầu thủ khác từng làm khi gặp chấn thương. Chúng tôi hy vọng Ronaldo sớm bình phục để trở lại giúp đội bóng”, Jorge Jesus chia sẻ.

Thông tin này khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bỏ lỡ kỳ World Cup sắp tới, giải đấu được kỳ vọng là lần cuối cùng anh góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiền đạo 41 tuổi gặp vấn đề trong chiến thắng 3-1 của Al-Nassr trước Al-Feyha tại Saudi Pro League. Phút 80 của trận đấu, Ronaldo chủ động ra dấu xin thay người sau khi cảm thấy đau ở vùng cơ phía sau đầu gối.

Khi trở lại băng ghế dự bị, anh được nhìn thấy chườm đá vào khu vực bị đau, khiến nhiều người lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Al Nassr mất Ronaldo vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Dù gặp vấn đề về thể lực, Ronaldo vẫn đang trải qua mùa giải ấn tượng tại Saudi Arabia. Anh đã ghi 21 bàn sau 22 trận tại Saudi Pro League và có tổng cộng 22 bàn trên mọi đấu trường cấp câu lạc bộ.

Với World Cup chỉ còn khoảng ba tháng nữa sẽ khởi tranh, Ronaldo đang nỗ lực chạy đua với thời gian. Nếu kịp hồi phục, anh có thể lập kỷ lục khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.