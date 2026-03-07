Trải qua 3 đời HLV tại MU, Tyrell Malacia vẫn không thể vụt sáng thành ngôi sao.

Malacia gây thất vọng.

Trong thất bại 1-2 của MU trước Newcastle United hôm 5/3, Malacia lóng ngóng để William Osula vượt qua rồi tung cú sút vào lưới "Quỷ đỏ", ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Sai lầm phòng ngự của Malacia khiến fan MU ngao ngán, khi hậu vệ người Hà Lan cho thấy vì sao anh mãi bị gạt khỏi danh sách thi đấu của CLB. Trên nền tảng X, nhiều cổ động viên MU tỏ rõ sự thất vọng. Có ý kiến cho rằng Malacia không đủ giỏi để chơi cho MU vào lúc này.

Khi Malacia cập bến "Quỷ đỏ" vào mùa hè 2022, anh từng được xem là một trong những bản hợp đồng đầy hứa hẹn dưới triều đại của Erik ten Hag. Tuy nhiên, chỉ sau vài mùa giải, sự nghiệp của anh tại Old Trafford đã trở thành nỗi thất vọng lớn. Phong độ sa sút nghiêm trọng cùng sự tự tin giảm mạnh khiến Malacia không thể cạnh tranh cơ hội thi đấu tại MU.

Malacia lụn bại ở MU.

Hậu vệ người Hà Lan thậm chí phải trải qua hai ca phẫu thuật đầu gối, đồng thời gặp nhiều biến chứng trong quá trình hồi phục. Việc này khiến anh vắng mặt toàn bộ mùa giải 2023/24, gần như biến mất khỏi các kế hoạch chuyên môn của đội bóng.

Sự gián đoạn kéo dài hơn một năm khiến Malacia đánh mất hoàn toàn nhịp độ thi đấu và vị thế tại đội bóng. MU thậm chí phải để Malacia trở lại Hà Lan thi đấu cho PSV Eindhoven theo dạng cho mượn để lấy lại cảm giác thi đấu, nhưng thương vụ này cũng không thành công như mong đợi.

Từ Ten Hag, Ruben Amorim đến hiện tại là Michael Carrick, Malacia đều được trao cơ hội nhưng liên tục gây thất vọng. Màn trình diễn mới đây trước Newcastle có thể xem như dấu chấm hết của hậu vệ này trong mắt Carrick, trong bối cảnh MU phải hạn chế sai lầm ở giai đoạn then chốt.

MU sẽ tiếp tục tìm cách thanh lý Malacia trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Quãng thời gian của anh tại Old Trafford có thể sẽ chỉ được nhớ đến như một bản hợp đồng đầy tiếc nuối.

