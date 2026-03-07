Vợ Karius hoàn hảo trong chuyện giường chiếu

Chuyện tình ái của nữ MC thể thao Diletta Leotta và chồng Loris Karius đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vợ Karius tự nhận hoàn hảo trong chuyện giường chiếu.

Trong một buổi trò chuyện trên podcast cùng nữ MC Victoria Cabello, Leotta chia sẻ khá cởi mở về cuộc sống hôn nhân với Karius. Khi được hỏi về mức độ hài lòng của bản thân trong chuyện tình cảm vợ chồng, cô hài hước tự chấm điểm 10.

Nữ MC người Italy cũng ví tính cách của mình với "núi lửa Etna ở Sicily", ám chỉ sự nồng nhiệt và đầy năng lượng.

Không chỉ vậy, Leotta còn cho biết cô và Karius luôn cố gắng giữ sự mới mẻ trong đời sống tình cảm. Theo cô, sự sáng tạo và thay đổi là yếu tố giúp mối quan hệ của hai người luôn thú vị, đặc biệt khi cả hai thường xuyên phải sống xa nhau vì công việc.

Leotta là gương mặt quen thuộc của nền tảng phát sóng thể thao DAZN, khi cô đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho các trận đấu Serie A. Cô kết hôn với Karius vào tháng 6/2024 tại đảo Vulcano (Italy). Trước đó, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2022 và chào đón con gái đầu lòng Aria vào năm 2023.

Karius hạnh phúc bên Leotta.

Hiện tại, Leotta phải di chuyển liên tục giữa Italy và Đức do công việc tại DAZN, trong khi Karius đang sinh sống và thi đấu tại Gelsenkirchen cho Schalke. Khoảng cách địa lý đôi khi khiến cặp đôi gặp khó khăn trong việc dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là với con gái nhỏ Aria.

Tuy nhiên, Karius từng chia sẻ rằng cả hai vẫn duy trì sự gắn kết nhờ việc thường xuyên liên lạc qua FaceTime và sắp xếp gặp nhau bất cứ khi nào có thể.

Thậm chí, theo Karius, chính Leotta là người khuyến khích anh tiếp tục gắn bó với Schalke. Người đẹp truyền hình đánh giá cao môi trường tại đội bóng Đức và tin rằng đây là nơi phù hợp để chồng cô phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Karius và Leotta cũng vừa thông báo tin vui khi đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai vào cuối năm nay.

Highlights Wolves 2-1 Liverpool Rạng sáng 4/3, Wolves gây sốc khi hạ gục Liverpool với tỷ số 2-1 thuộc vòng 29 Premier League.