Mbappe bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên Tây Ban Nha

  • Thứ bảy, 7/3/2026 05:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kylian Mbappe được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Exposito sau khi hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại Madrid.

Mbappe đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông giải trí châu Âu khi xuất hiện tin đồn anh hẹn hò với nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Exposito.

Hai người được nhìn thấy đi cùng nhau tại Madrid vào ngày 25/2. Sự xuất hiện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ.

Không lâu sau đó, Mbappe và Ester Exposito tiếp tục bị bắt gặp cùng nhau tại quán bar Pullman. Hai người được cho là ở đó suốt cả buổi tối. Những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng khiến tin đồn về mối quan hệ giữa hai nhân vật nổi tiếng ngày càng được chú ý.

Mbappe hiện là một trong những ngôi sao bóng đá được quan tâm nhất thế giới. Bên cạnh phong độ trên sân cỏ, đời sống cá nhân của anh cũng thường xuyên trở thành chủ đề được truyền thông theo dõi.

Ester Exposito là nữ diễn viên nổi tiếng của Tây Ban Nha. Cô được biết đến rộng rãi qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Hiện cả Mbappe và Exposito đều chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa hai người.

