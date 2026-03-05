Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe thổi bùng mâu thuẫn ở Real Madrid

  • Thứ năm, 5/3/2026 10:06 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Nội bộ Real Madrid đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng liên quan đến tình trạng chấn thương của Kylian Mbappe.

Phía Mbappe bất đồng quan điểm với Real Madrid.

Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, đã có sự bất đồng rõ rệt giữa ban lãnh đạo CLB và người đại diện của Mbappe về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Mâu thuẫn giữa đôi bên cũng trở nên gay gắt liên quan đến thời điểm tiền đạo người Pháp có thể trở lại thi đấu.

Sau cú sốc thất bại trên sân nhà trước Getafe hôm 3/3, Real Madrid càng thêm sốt ruột trong việc sớm đưa Mbappe trở lại đội hình. Tuy nhiên, phía gia đình và đội ngũ thân cận của ngôi sao 25 tuổi được cho là không đồng tình với quan điểm này.

Theo nhà báo Anton Meana của Cadena SER, tình trạng đầu gối trái của Mbappe nghiêm trọng hơn so với những gì CLB công bố.

Trong thông báo chính thức, Real Madrid cho biết Mbappe chỉ bị “bong gân đầu gối trái” và đang được theo dõi, điều trị kỹ càng. Tuy vậy, nguồn tin từ ông Meana khẳng định dây chằng chéo sau ở đầu gối trái của Mbappe đang trở nên bất ổn.

Real Madrid anh 1

Mbappe nén đau ra sân trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Sự khác biệt trong cách đánh giá chấn thương giữa đôi bên đã tạo nên bầu không khí căng thẳng tại Real Madrid. Đội ngũ của Mbappe lo ngại việc vội vàng tái xuất ở trận gặp Man City tại vòng 1/8 Champions League có thể khiến anh đối mặt với rủi ro chấn thương nghiêm trọng, thậm chí phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Yếu tố khiến phía Mbappe thận trọng chính là tham vọng góp mặt tại World Cup 2026. Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn khoảng 100 ngày nữa sẽ khởi tranh, Mbappe muốn có đủ thời gian để hồi phục hoàn toàn và đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Với anh, việc mạo hiểm cho một trận đấu cấp CLB, dù quan trọng đến đâu, là điều không đáng đánh đổi.

Hiện tại, Real Madrid vẫn giữ quan điểm lạc quan và hy vọng Mbappe có thể kịp bình phục cho cuộc đại chiến với Man City. Tuy nhiên, nếu không tìm được tiếng nói chung với phía cầu thủ, “Los Blancos” có thể sẽ buộc phải tính đến những phương án thay thế ngôi sao người Pháp.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Real Madrid Kylian Mbappe Real Madrid mbappe

    Đọc tiếp

    Manchester United - khi diem yeu lo dien hinh anh

    Manchester United - khi điểm yếu lộ diện

    19 giờ trước 07:14 5/3/2026

    0

    Những kết quả gần đây của MU đang che giấu một thực tế đáng lo ngại: đội bóng của HLV Michael Carrick không thực sự chơi thuyết phục như những gì bảng điểm thể hiện.

    Lammens phoi bay van de cua MU hinh anh

    Lammens phơi bày vấn đề của MU

    19 giờ trước 07:13 5/3/2026

    0

    Thủ thành Senne Lammens lên tiếng cảnh báo các đồng đội sau thất bại 1-2 trước Newcastle tại St James’ Park thuộc vòng 29 Premier League.

    Paul Scholes da doan truoc MU se thua hinh anh

    Paul Scholes đã đoán trước MU sẽ thua

    19 giờ trước 07:12 5/3/2026

    0

    Dự đoán thẳng thắn của Paul Scholes về màn trình diễn nhạt nhòa của Manchester United gây chú ý khi "Quỷ đỏ" gục ngã 1-2 trước Newcastle ở vòng 29 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý