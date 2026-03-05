Mbappe thổi bùng mâu thuẫn ở Real Madrid

Nội bộ Real Madrid đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng liên quan đến tình trạng chấn thương của Kylian Mbappe.

Phía Mbappe bất đồng quan điểm với Real Madrid.

Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, đã có sự bất đồng rõ rệt giữa ban lãnh đạo CLB và người đại diện của Mbappe về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Mâu thuẫn giữa đôi bên cũng trở nên gay gắt liên quan đến thời điểm tiền đạo người Pháp có thể trở lại thi đấu.

Sau cú sốc thất bại trên sân nhà trước Getafe hôm 3/3, Real Madrid càng thêm sốt ruột trong việc sớm đưa Mbappe trở lại đội hình. Tuy nhiên, phía gia đình và đội ngũ thân cận của ngôi sao 25 tuổi được cho là không đồng tình với quan điểm này.

Theo nhà báo Anton Meana của Cadena SER, tình trạng đầu gối trái của Mbappe nghiêm trọng hơn so với những gì CLB công bố.

Trong thông báo chính thức, Real Madrid cho biết Mbappe chỉ bị “bong gân đầu gối trái” và đang được theo dõi, điều trị kỹ càng. Tuy vậy, nguồn tin từ ông Meana khẳng định dây chằng chéo sau ở đầu gối trái của Mbappe đang trở nên bất ổn.

Mbappe nén đau ra sân trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Sự khác biệt trong cách đánh giá chấn thương giữa đôi bên đã tạo nên bầu không khí căng thẳng tại Real Madrid. Đội ngũ của Mbappe lo ngại việc vội vàng tái xuất ở trận gặp Man City tại vòng 1/8 Champions League có thể khiến anh đối mặt với rủi ro chấn thương nghiêm trọng, thậm chí phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Yếu tố khiến phía Mbappe thận trọng chính là tham vọng góp mặt tại World Cup 2026. Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn khoảng 100 ngày nữa sẽ khởi tranh, Mbappe muốn có đủ thời gian để hồi phục hoàn toàn và đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Với anh, việc mạo hiểm cho một trận đấu cấp CLB, dù quan trọng đến đâu, là điều không đáng đánh đổi.

Hiện tại, Real Madrid vẫn giữ quan điểm lạc quan và hy vọng Mbappe có thể kịp bình phục cho cuộc đại chiến với Man City. Tuy nhiên, nếu không tìm được tiếng nói chung với phía cầu thủ, “Los Blancos” có thể sẽ buộc phải tính đến những phương án thay thế ngôi sao người Pháp.

