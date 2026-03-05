Manchester United - khi điểm yếu lộ diện

Những kết quả gần đây của MU đang che giấu một thực tế đáng lo ngại: đội bóng của HLV Michael Carrick không thực sự chơi thuyết phục như những gì bảng điểm thể hiện.

Điểm yếu của Carrick bị phơi bày. Ảnh: Reuters.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Khi nhìn lại chuỗi trận vừa qua của MU dưới thời HLV tạm quyền Carrick, có cảm giác rằng “Quỷ đỏ” đang sống dựa nhiều vào khoảnh khắc và may mắn hơn là một nền tảng chiến thuật vững chắc.

Nếu nhìn nhận thẳng thắn, những trận đấu mà MU thực sự chơi hay và kiểm soát thế trận trọn vẹn chỉ đến khi họ đối đầu với Man City và Arsenal. Còn lại, phần lớn chiến thắng đều đến trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Trước Fulham, MU phải chờ tới phút 90+4 mới có thể định đoạt trận đấu. Khi gặp Tottenham, “Quỷ đỏ” được chơi hơn người trong hơn nửa thời gian của trận đấu. Cuộc chạm trán với West Ham cũng chỉ được cứu vãn bằng bàn gỡ ở phút 90+6.

Chiến thắng trước Everton thậm chí còn phụ thuộc lớn vào phong độ xuất thần của thủ môn Senne Lammens, cùng một pha phản công sắc bén hiếm hoi của Benjamin Sesko. Đến trận gặp Crystal Palace, thầy trò HLV Carrick tiếp tục hưởng lợi thế hơn người và được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi.

MU của Carrick thua đau Newcastle. Ảnh: Reuters.

Đỉnh điểm của sự bất ổn là thất bại 1-2 trước Newcastle trên sân khách rạng sáng 5/3. Dù chỉ còn 10 người trong nửa thời gian thi đấu, Newcastle vẫn tỏ ra lấn lướt và xứng đáng giành chiến thắng hơn. Điều đó phản ánh rõ vấn đề về thể lực lẫn cách vận hành chiến thuật của MU.

Việc phải thi đấu với mật độ 2 trận trong 3 ngày dường như đang bào mòn nền tảng thể chất của các cầu thủ. Đội hình thiếu sự sung mãn, khả năng pressing giảm sút và những khoảng trống nơi hàng thủ ngày càng lộ rõ.

Đến lúc này, điểm yếu của "Quỷ đỏ" mới bị phơi bày rõ ràng. Điều này cũng cho thấy MU cần bổ sung thêm nhân sự nếu phải chinh chiến ở Champions League, khi dàn dự bị hiện tại chưa có trình độ tương xứng với nhóm đá chính.

Với Carrick, đây có thể là thời điểm then chốt để chứng minh bản lĩnh cầm quân. Nếu có thể giúp MU vực dậy nhanh chóng và đảm bảo vị trí trong top 4, cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” hoàn toàn có cơ hội được trao một bản hợp đồng chính thức.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.