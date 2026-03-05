VAR lại trở thành điểm nóng trong trận Chelsea - Aston Villa

Hai quyết định việt vị trong gang tấc định hình cục diện 45 phút đầu tại Villa Park, trong trận đấu thuộc vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3.

Tình huống được VAR xác nhận việt vị của Ollie Watkins.

Hiệp một tại Villa Park diễn ra với tốc độ cao và những khoảnh khắc đủ làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Aston Villa là đội mở tỷ số trước nhờ pha phối hợp mạch lạc kết thúc bằng cú dứt điểm của Douglas Luiz.

Tiền vệ người Brazil, từng được Chelsea theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, cho thấy giá trị của mình bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Chelsea đáp trả nhanh chóng. Joao Pedro có cú đánh đầu cận thành buộc Emiliano Martinez phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội thứ hai khi băng vào đệm bóng từ đường căng ngang của Malo Gusto, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi hai đội liên tiếp đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng chỉ một bàn được công nhận. Sau pha chuyền hỏng của Reece James, Villa phản công tốc độ qua Morgan Rogers trước khi Ollie Watkins dứt điểm tung lưới Filip Jorgensen.

Villa Park bùng nổ, nhưng niềm vui kéo dài không lâu. Hệ thống việt vị bán tự động xác định Watkins đứng trên hàng thủ Chelsea chỉ một khoảng cách rất nhỏ. VAR vào cuộc và bàn thắng bị hủy.

Ngay sau đó, Chelsea tung đòn đáp trả lạnh lùng. Phút cuối hiệp một, Joao Pedro thoát xuống và thực hiện cú tâng bóng tinh tế qua Martinez. VAR một lần nữa kiểm tra tình huống, khiến khán đài chủ nhà nín lặng. Khác với Watkins, Pedro được xác định đứng trên hàng thủ và bàn thắng được công nhận.

Hai quyết định sít sao nhưng trái ngược đã tạo nên khác biệt lớn. Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1 trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò Liam Rosenior.

Sau thất bại trước Arsenal cùng những trận hòa trước Leeds United và Burnley, đội bóng thành London cần một chiến thắng để củng cố vị trí trong cuộc đua top đầu. Và họ đã làm được điều đó. Sau 90 phút, Chelsea thắng đậm Villa 4-1.

