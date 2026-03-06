Mbappe gây ngỡ ngàng

Kylian Mbappe khiến nhiều người bất ngờ khi lái một chiếc Mini Cooper khiêm tốn trên đường phố Paris, dù sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu bảng.

Mbappe không sử dụng chiếc xe quá đắt đỏ như nhiều ngôi sao bóng đá khác.

Theo Daily Mail, Mbappe điều khiển chiếc Mini Cooper S mui trần trị giá khoảng 35.000 bảng. Chiếc xe không gắn biển tập lái, cho thấy anh chính thức có giấy phép lái xe đầy đủ. Sự lựa chọn phương tiện giản dị của ngôi sao người Pháp gây chú ý, bởi trong gara của anh có nhiều mẫu xe đắt giá.

Các nguồn tin cho biết Mbappe đang sở hữu một chiếc Ferrari trị giá khoảng 400.000 bảng cùng một chiếc BMW khoảng 140.000 bảng. Ngoài ra, bộ sưu tập xe của anh còn có Ferrari SF90 Stradale, Cadillac Escalade, Ferrari 488 Pista và một chiếc Mercedes-Benz V-Class.

Thời điểm xuất hiện tại Paris, Mbappe được cho là ở Pháp để phục hồi chấn thương đầu gối. Vấn đề khiến anh đứng trước nguy cơ vắng mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League khi Real Madrid chạm trán Man City vào tuần tới. Trong thời gian nghỉ thi đấu, tiền đạo người Pháp tranh thủ hoàn thành kỳ thi bằng lái xe.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn năm 2023, Mbappe thừa nhận việc chưa có bằng lái là mặt trái của việc thành công quá sớm. Anh nói: "Tôi bỏ lỡ những điều rất bình thường, như việc có bằng lái xe. Với nhiều người đó là điều bắt buộc, nhưng với tôi thì không, vì tôi luôn có tài xế riêng".

Mẹ của anh, bà Fayza Lamari, từng tiết lộ Mbappe thậm chí thử lái một chiếc Peugeot cũ trên đường vành đai chỉ để trải nghiệm cảm giác bình thường. Theo bà, dù là siêu sao toàn cầu, Mbappe vẫn nỗ lực giữ sự cân bằng giữa sự nghiệp bóng đá và cuộc sống cá nhân.

