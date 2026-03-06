Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe gây ngỡ ngàng

  • Thứ sáu, 6/3/2026 11:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Kylian Mbappe khiến nhiều người bất ngờ khi lái một chiếc Mini Cooper khiêm tốn trên đường phố Paris, dù sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu bảng.

Mbappe không sử dụng chiếc xe quá đắt đỏ như nhiều ngôi sao bóng đá khác.

Theo Daily Mail, Mbappe điều khiển chiếc Mini Cooper S mui trần trị giá khoảng 35.000 bảng. Chiếc xe không gắn biển tập lái, cho thấy anh chính thức có giấy phép lái xe đầy đủ. Sự lựa chọn phương tiện giản dị của ngôi sao người Pháp gây chú ý, bởi trong gara của anh có nhiều mẫu xe đắt giá.

Các nguồn tin cho biết Mbappe đang sở hữu một chiếc Ferrari trị giá khoảng 400.000 bảng cùng một chiếc BMW khoảng 140.000 bảng. Ngoài ra, bộ sưu tập xe của anh còn có Ferrari SF90 Stradale, Cadillac Escalade, Ferrari 488 Pista và một chiếc Mercedes-Benz V-Class.

Thời điểm xuất hiện tại Paris, Mbappe được cho là ở Pháp để phục hồi chấn thương đầu gối. Vấn đề khiến anh đứng trước nguy cơ vắng mặt ở vòng 1/8 UEFA Champions League khi Real Madrid chạm trán Man City vào tuần tới. Trong thời gian nghỉ thi đấu, tiền đạo người Pháp tranh thủ hoàn thành kỳ thi bằng lái xe.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn năm 2023, Mbappe thừa nhận việc chưa có bằng lái là mặt trái của việc thành công quá sớm. Anh nói: "Tôi bỏ lỡ những điều rất bình thường, như việc có bằng lái xe. Với nhiều người đó là điều bắt buộc, nhưng với tôi thì không, vì tôi luôn có tài xế riêng".

Mẹ của anh, bà Fayza Lamari, từng tiết lộ Mbappe thậm chí thử lái một chiếc Peugeot cũ trên đường vành đai chỉ để trải nghiệm cảm giác bình thường. Theo bà, dù là siêu sao toàn cầu, Mbappe vẫn nỗ lực giữ sự cân bằng giữa sự nghiệp bóng đá và cuộc sống cá nhân.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mbappe thổi bùng mâu thuẫn ở Real Madrid

Nội bộ Real Madrid đang xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng liên quan đến tình trạng chấn thương của Kylian Mbappe.

32:1939 hôm qua

Cú sốc với Real Madrid

Real Madrid vừa đón nhận tin không vui khi tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần.

07:35 1/3/2026

Zidane gần như không dạy chiến thuật ở Real

Cựu ngôi sao Gareth Bale cho biết Zinedine Zidane không quá chú trọng chiến thuật trên sân tập, mà chủ yếu tập trung quản lý con người và tạo điều kiện để các ngôi sao Real Madrid phát huy khả năng.

8 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mbappe Kylian Mbappe Ferrari Mbappe

    Đọc tiếp

    UEFA phat Real Madrid hinh anh

    UEFA phạt Real Madrid

    3 phút trước 18:22 6/3/2026

    0

    UEFA ra án phạt đối với Real Madrid sau sự cố xảy ra trên khán đài trong trận thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League hôm 26/2.

    Kich ban co the khien World Cup 2026 bi hoan hinh anh

    Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

    46 phút trước 17:38 6/3/2026

    0

    World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý