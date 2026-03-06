Zidane gần như không dạy chiến thuật ở Real

Cựu ngôi sao Gareth Bale cho biết Zinedine Zidane không quá chú trọng chiến thuật trên sân tập, mà chủ yếu tập trung quản lý con người và tạo điều kiện để các ngôi sao Real Madrid phát huy khả năng.

Zidane có phương pháp huấn luyện độc đáo ở Real Madrid.

Theo Bale, để thành công tại Real Madrid - một trong những CLB lớn nhất thế giới, HLV cần kỹ năng quản lý phòng thay đồ hơn là sa đà vào chiến thuật phức tạp. Anh thậm chí nhắc đến việc Xabi Alonso từng bị sa thải để minh họa cho áp lực khắc nghiệt tại đội bóng này.

"Nếu cố gắng suy nghĩ quá nhiều về chiến thuật ở Real Madrid, bạn sẽ gặp rắc rối. Điều quan trọng là quản lý con người, giữ cho cầu thủ hài lòng và để họ làm tốt nhất những gì họ có thể trên sân", Bale nói.

Cầu thủ từng 5 lần vô địch UEFA Champions League cũng nhắc tới Carlo Ancelotti và Zidane như hai ví dụ điển hình cho cách quản lý thành công tại Real Madrid.

"Ancelotti giống như người bạn thân nhất của bạn, nhưng ông ấy cũng có một 'công tắc'. Nếu bạn tập luyện tệ, ông ấy sẽ chỉ trích ngay lập tức", Bale nói. "Ông ấy hiểu cách quản lý con người hơn bất kỳ ai. Ngay cả khi không được ra sân, bạn vẫn cảm thấy mình quan trọng với đội".

Khi nói về Zidane, Bale đưa ra nhận xét khiến nhiều người bất ngờ: "Thành thật mà nói, Zidane không làm quá nhiều trong các buổi tập. Trước những trận lớn như gặp Barcelona hay Bayern Munich, chúng tôi chỉ dành khoảng 15 phút để xem qua một vài phương án phòng ngự".

Ngoài ra, phần lớn các buổi tập chỉ xoay quanh kiểm soát bóng, dứt điểm rồi kết thúc sớm. Tuy vậy, Zidane vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ các cầu thủ nhờ đẳng cấp và uy tín khi còn là cầu thủ. "Ông ấy vẫn tham gia tập luyện, thậm chí đôi lúc còn đánh bại tôi. Zidane ở trong tình trạng thể lực rất tốt", Bale tiết lộ.

Hiện Zidane chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Real Madrid năm 2021. Huyền thoại người Pháp được cho là đạt thỏa thuận thay thế Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026.

