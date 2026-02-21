Zidane đạt thỏa thuận miệng dẫn dắt tuyển Pháp

Zinedine Zidane được cho đã đồng ý tiếp quản tuyển Pháp sau World Cup 2026, trước đó ông là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho sự trở lại đảm nhiệm vị trí HLV Real Madrid.

Zidane là cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có. Ảnh: Reuters.

Theo một đoạn video đăng lên hôm 20/2, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận miệng với Liên đoàn Bóng đá Pháp để trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026.

Nếu không có biến động lớn, huyền thoại người Pháp sẽ kế nhiệm Didier Deschamps khi giải đấu khép lại. Zidane chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Real Madrid năm 2021.

Việc ông sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện khép lại quãng nghỉ dài và mở ra chương mới với "Les Bleus". Trước mắt, tuyển Pháp vẫn tập trung cho World Cup dưới quyền Deschamps.

Thông tin này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội, đa số cổ động viên của Pháp đều tin rằng Zidane có quyết định đúng đắn khi chọn đội tuyển Pháp là bước đi tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện.

Song song đó, khả năng Zidane trở lại Bernabeu nhiệm kỳ ba cũng được nhắc đến. Theo một số báo cáo, ông yêu cầu Real Madrid chia tay ba cựu binh gồm Dani Carvajal, Antonio Rudiger và David Alaba nếu muốn mình tái xuất. Zidane đặt dấu hỏi về thể trạng và sự thích nghi của họ với nhịp độ hiện tại.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Zidane sẽ có nhiệm kỳ thứ ba tại Real. Ảnh: Reuters.

Hiện tại, Real Madrid bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn về cái tên tiếp theo ngồi vào ghế HLV chính thức. Alvaro Arbeloa đã thắng 7 trong 9 trận kể từ khi thay Xabi Alonso.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho rằng ông chưa nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ phòng thay đồ. Điều này khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc các phương án khác cho mùa tới.

Jurgen Klopp vẫn được nhắc tên, dù ông khẳng định hài lòng với vai trò hiện tại ở Red Bull. Unai Emery cũng nằm trong tầm ngắm của chủ tịch Florentino Perez. Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng Emery đã "hứa" sẽ mang theo Morgan Rogers nếu được bổ nhiệm. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng với 10 bàn và 7 kiến tạo mùa này trong màu áo Aston Villa.

Zidane từng giành 3 Champions League và 2 La Liga trong hai nhiệm kỳ trước cùng với Real Madrid. Lần này, tâm điểm có thể không còn là Madrid, mà là đội tuyển Pháp sau World Cup 2026.