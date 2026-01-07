Nhà Zidane có người kế thừa xứng đáng

Hôm 7/1, Luca Zidane một lần nữa khẳng định vị thế khi tỏa sáng giúp tuyển Algeria giành vé vào tứ kết CAN Cup 2025.

Luca Zidane chơi hay trong màu áo Algeria.

Với màn trình diễn ấn tượng, Luca Zidane giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu liên tiếp ra sân từ đầu giải, góp phần quan trọng giúp Algeria giành vé vào vòng tứ kết của giải đấu danh giá nhất lục địa đen.

Siêu phẩm ở phút 119 của tiền đạo vào sân thay người Adil Boulbina giúp Algeria đánh bại CHDC Congo 1-0 sau hiệp phụ, qua đó giành vé vào tứ kết. Song, điểm tựa lớn từ đầu giải của Algeria chính là hàng thủ, với cậu con thứ nhà Zidane trong khung gỗ.

Trận đấu ở vòng 16 đội CAN Cup giữa Algeria và CHDC Congo diễn ra căng thẳng và giằng co suốt hơn 100 phút. Hai đội chơi chặt chẽ, và Luca Zidane chính là điểm sáng.

Algeria, đội toàn thắng ở vòng bảng, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Họ đang là đội có hàng thủ tốt nhất giải, khi toàn thắng và chỉ mới 1 lần để thủng lưới.

Thực tế, trong trận thắng 4-1 trước Guinea Xích Đạo, khi Algeria để thủng lưới, Luca Zidane không ra sân vì trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Còn lại, từ đầu giải, con trai thứ hai của huyền thoại Zidane, chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận.

Với thành tích này, Luca Zidane trở thành thủ môn đầu tiên giữ sạch lưới trong 3 trận đấu đầu tiên cho Algeria tại CAN Cup, kể từ Mohamed Haniched vào năm 1996.

Luca Zidane có thể làm nên lịch sử cùng tuyển Algeria.

Luca chọn khoác áo tuyển Algeria nhờ dòng máu Algeria từ ông bà nội. Quyết định này gây chú ý lớn trong làng túc cầu, khi anh đủ điều kiện thi đấu cho cả Pháp và Tây Ban Nha, hai quốc gia nơi sinh ra và lớn lên.

Trước khi gia nhập tuyển quốc gia Algeria vào năm 2025, Luca từng thi đấu cho các đội trẻ của Real Madrid và một số câu lạc bộ ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tại CAN 2025, anh chứng minh giá trị và bước lên vị thế mới.

Không phải ngẫu nhiên Zidane liên tục có mặt tại các trận đấu để cổ vũ con trai. Huyền thoại người Pháp gốc Algeria rõ ràng có quyền tự hào về hành trình của con trai tại giải đấu quốc tế quan trọng nhất châu Phi.

Luca chia sẻ rằng anh đang cố gắng xây dựng con đường riêng, sau những khó khăn buổi đầu sự nghiệp. Ngoài anh, gần như những người con khác nhà Zidane đều không thể bước qua cái bóng quá lớn từ cha.

Ở tứ kết, Luca và các đồng đội sẽ đối đầu Nigeria, đội tuyển sở hữu ngôi sao Victor Osimhen, trong trận đấu gần như là chung kết sớm của giải.