MU đốt gần 100 triệu bảng cho vòng xoáy sa thải HLV

  • Thứ tư, 7/1/2026 05:00 (GMT+7)
Manchester United tiếp tục trả giá cho sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện, khi việc sa thải Ruben Amorim khiến tổng chi phí bồi thường HLV của CLB từ năm 2013 tiến sát mốc 100 triệu bảng.

Ruben Amorim vừa bị MU sa thải.

Theo tính toán, Amorim, người bị sa thải vào đầu tuần này, sẽ nhận khoảng 10 triệu bảng tiền bồi thường, trong bối cảnh vẫn còn 18 tháng hợp đồng. Trước đó, MU phải trả 11 triệu bảng để đưa HLV người Bồ Đào Nha rời Sporting Lisbon vào tháng 11/2024.

Tính cả tiền lương và phí giải phóng hợp đồng, “canh bạc Amorim” khiến đội chủ sân Old Trafford thiệt hại khoảng 28,5 triệu bảng, Telegraph cho biết.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Manchester United chi khoảng 78 triệu bảng cho việc sa thải các HLV và ê-kíp trợ lý. David Moyes rời ghế sau chưa đầy một năm với chi phí 4,9 triệu bảng.

Louis van Gaal nhận 8,4 triệu bảng khi bị sa thải năm 2016, còn Jose Mourinho bỏ túi 19,6 triệu bảng sau khi chia tay CLB năm 2018. Ole Gunnar Solskjaer rời Old Trafford với khoản bồi thường khoảng 10 triệu bảng.

Trường hợp Ralf Rangnick cũng tiêu tốn của MU 14,7 triệu bảng, sau khi CLB quyết định không kích hoạt vai trò cố vấn như thỏa thuận ban đầu. Erik ten Hag bị sa thải chỉ 116 ngày sau khi được gia hạn hợp đồng, khiến MU phải trả thêm 10,4 triệu bảng.

Không chỉ HLV, chi phí thay đổi bộ máy điều hành cũng góp phần làm phình to hóa đơn. MU chi gần 21 triệu bảng cho việc bổ nhiệm và sa thải các giám đốc cấp cao, trong đó có Dan Ashworth, Jason Wilcox và các khoản bồi thường liên quan khác.

Tổng cộng, kể từ khi kỷ nguyên Ferguson khép lại, Manchester United chi gần 100 triệu bảng chỉ cho việc thay người trên băng ghế chỉ đạo và thượng tầng, con số phản ánh rõ sự thiếu ổn định kéo dài tại Old Trafford.

