Bruno Fernandes 'van xin' được thi đấu

Bruno Fernandes đã trở lại tập luyện trên sân cỏ và đang làm mọi cách để kịp góp mặt trong chuyến làm khách của MU tới Burnley vào ngày 7/1.

Bruno Fernandes khao khát được ra sân trở lại.

Sau quãng thời gian vắng mặt vì chấn thương, Bruno Fernandes đã xuất hiện trở lại trên sân tập Carrington, trực tiếp tham gia các bài tập cùng đồng đội. Theo các nguồn tin nội bộ, tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra rất quyết tâm và liên tục thể hiện mong muốn được ra sân trong trận đấu sắp tới.

Không chỉ đơn thuần là tín hiệu hồi phục tích cực, Fernandes còn được cho là đã “gần như van xin” ban huấn luyện cho phép anh thi đấu. Đội trưởng của Manchester United hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của đội bóng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao đầy nhạy cảm sau những biến động trên băng ghế huấn luyện. Sự hiện diện của anh được xem là yếu tố quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra vội vàng. Quyền lựa chọn trao cơ hội cho Fernandes hay không thuộc về Darren Fletcher, người đang tạm thời phụ trách công tác chuyên môn. Fletcher dự kiến sẽ đánh giá tình trạng thể lực của Fernandes trong buổi tập cuối cùng trước trận, trước khi đưa ra quyết định vào ngày mai.

Trận đấu với Burnley mang ý nghĩa quan trọng với MU trong bối cảnh cuộc đua tại Premier League đang rất sít sao. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, mà còn mang tính giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày biến động.

Với Fernandes, khát khao ra sân là điều dễ hiểu. Anh không chỉ là nhạc trưởng trong lối chơi, mà còn là thủ lĩnh tinh thần của MU. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhu cầu trước mắt và rủi ro dài hạn, nhất là khi mùa giải vẫn còn chặng đường dài phía trước.