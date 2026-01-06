Lộ diện những người theo chân Amorim rời MU

Tiền vệ Mason Mount xác nhận một cuộc chia tay rầm rộ tại MU, ngay sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải.

Dàn cộng sự của Amorim đều phải rời MU.

Động thái trên mạng xã hội của tiền vệ người Anh cho thấy không chỉ Amorim, mà toàn bộ ban huấn luyện thân cận của ông đều buộc phải rời Old Trafford.

Chỉ vài giờ sau thông báo chính thức, Mount đăng tải dòng trạng thái trên Instagram: "Cảm ơn thầy. Chúc thầy và các cộng sự mọi điều tốt đẹp trong tương lai". Lời nhắn ngắn gọn nhưng được xem là động thái xác nhận việc ban huấn luyện của Amorim cũng bị MU chấm dứt hợp đồng.

Các trợ lý Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, Jorge Vital và Paulo Barreira theo Amorim tới Old Trafford khi ông tiếp quản vị trí của Erik ten Hag. Tuy nhiên, họ phải ra đi cùng ông chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Amorim công khai bày tỏ mong muốn có thêm quyền kiểm soát, trong bối cảnh căng thẳng với ban lãnh đạo về vấn đề chuyển nhượng.

MU hiện chỉ kém top 4 Premier League đúng 3 điểm sau trận hòa Leeds, nhưng điều đó không đủ cứu Amorim khỏi quyết định sa thải được đưa ra vào chiều 5/1, khép lại 14 tháng ngồi ghế nóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sau sự ra đi của Amorim và ê-kíp, Darren Fletcher được chỉ định làm HLV tạm quyền, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Burnley thuộc vòng 21 Premier League vào giữa tuần.