Sự thay đổi khó hiểu của Amorim trước ngày rời MU

Sự thay đổi tâm lý khó hiểu của Ruben Amorim ở Carrington được xem là dấu hiệu cho một cuộc chia tay đã được định hình từ trước.

Ruben Amorim bị Manchester United sa thải hôm 5/1.

Những chi tiết hậu trường mới tiếp tục phác họa bức tranh rạn nứt sâu sắc trong giai đoạn cuối triều đại Ruben Amorim tại MU, khi các nguồn tin nội bộ cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã sớm muốn rời Old Trafford và chủ động tạo ra một “lối thoát” cho chính mình sau 14 tháng nắm quyền.

Theo thông tin từ bên trong CLB, Amorim không còn giữ được sự cân bằng như giai đoạn đầu. Trong những tuần cuối, ông trở nên dễ nổi nóng, phản ứng gay gắt hơn với cầu thủ lẫn đội ngũ hậu cần. Bầu không khí tại Carrington vì thế trở nên nặng nề, khác xa hình ảnh điềm tĩnh và kiểm soát mà Amorim từng xây dựng khi mới đến.

Điều khiến ban lãnh đạo MU khó hiểu là sự thay đổi tâm lý ấy diễn ra trong bối cảnh Amorim nắm rất rõ kế hoạch nhân sự của CLB. Ngay từ trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, ông được thông báo rằng MU không có ý định chiêu mộ thêm tiền vệ. Những hạn chế về lực lượng là điều đã được xác định từ sớm, chứ không phải cú sốc bất ngờ phát sinh giữa mùa giải.

Tuy nhiên, thay vì tìm cách thích nghi, Amorim được cho là ngày càng tỏ ra bức bối. Một số nguồn tin mô tả ông “phá vỡ các mối quan hệ đang mong manh”, đẩy căng thẳng lên cao trong phòng thay đồ và làm xói mòn niềm tin vốn đã suy giảm.

Những phản ứng công khai lẫn kín đáo của ông khiến nội bộ MU tin rằng Amorim đã không còn toàn tâm với dự án dài hạn tại Old Trafford.

Sự bất ổn này góp phần đẩy nhanh quyết định chia tay của ban lãnh đạo. Trận hòa 1-1 trước Leeds trở thành dấu chấm hết cho Amorim, nhưng với những gì diễn ra trước đó, kết cục này được xem là hệ quả tất yếu.

MU cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà còn ở cách HLV trưởng đánh mất sự kiểm soát trong giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải.

Sau khi Amorim ra đi, Old Trafford bước vào quá trình rà soát toàn diện, không chỉ để tìm người thay thế mà còn để khép lại một giai đoạn đầy xáo trộn. Với MU, bài học lần này không chỉ là lựa chọn HLV, mà là cách bảo vệ cấu trúc nội bộ trước những rạn nứt âm thầm nhưng có sức công phá lớn hơn cả những thất bại trên bảng tỷ số.