Amorim cười rời Carrington, nội bộ MU sững sờ

Trái với dự đoán, Amorim xuất hiện nhẹ nhõm khi chia tay Carrington sau quyết định sa thải từ MU.

Sau sa thải, Amorim cười nói rời trung tâm MU.

Sáng 5/1, bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Carrington của Manchester United ghi nhận một hình ảnh gây nhiều bất ngờ: Ruben Amorim cùng các trợ lý rời sân tập trong trạng thái thoải mái, thậm chí cười đùa và trò chuyện vui vẻ, chỉ ít ngày sau khi ông bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng.

Theo nguồn tin nội bộ, không ít nhân viên MU tỏ ra “sốc” khi chứng kiến khoảnh khắc ấy. Trái với dự đoán về một buổi chia tay nặng nề, căng thẳng, Amorim xuất hiện với dáng vẻ nhẹ nhõm, không hề mang theo dấu hiệu của sự bức bối hay u ám thường thấy ở những HLV vừa mất việc tại Old Trafford.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trong nội bộ CLB, trở thành chủ đề bàn tán tại Carrington. Với nhiều người, đó là một sự tương phản rõ rệt so với giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Amorim, khi áp lực thành tích, những rạn nứt hậu trường và mâu thuẫn về chiến thuật liên tục đè nặng lên ông. Trên bề mặt, Amorim luôn thể hiện sự tự tin và thẳng thắn trước truyền thông, nhưng phía sau hậu trường là một quá trình bào mòn tinh thần kéo dài.

Việc Amorim rời Carrington trong tâm trạng thoải mái phần nào cho thấy quyết định sa thải, dù gây tranh cãi, có thể đã khép lại một chương đầy căng thẳng với chính HLV người Bồ Đào Nha. Sau hơn một năm gắn bó, ông rời MU không chỉ với những con số chuyên môn gây thất vọng, mà còn với cảm giác đã trút bỏ được gánh nặng từ chiếc ghế nóng khắc nghiệt bậc nhất châu Âu.

Với MU, khoảnh khắc ấy cũng phản ánh một thực tế quen thuộc: Old Trafford tiếp tục là “cối xay” áp lực đối với bất kỳ HLV nào. Amorim không phải người đầu tiên, và có lẽ cũng chưa phải người cuối cùng, rời CLB trong trạng thái vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.

Trong khi đó, nội bộ đội bóng đã nhanh chóng chuyển sang giai đoạn mới, với ban huấn luyện tạm quyền chuẩn bị tiếp quản công việc và ban lãnh đạo gấp rút tìm kiếm phương án thay thế lâu dài.

Hình ảnh Amorim cười đùa khi rời Carrington vì thế không chỉ gây bất ngờ, mà còn mang tính biểu tượng. Nó khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió, đồng thời mở ra thêm một chương bất định nữa trong hành trình tái thiết chưa có hồi kết của MU.