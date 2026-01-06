Xavi khao khát ghế HLV MU

Sau khi Manchester United chính thức sa thải HLV Ruben Amorim, Xavi Hernandez nổi lên như ứng viên tiềm năng cho ghế nóng tại Old Trafford.

Xavi đang rất mở lòng với việc chuyển đến Anh làm việc.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha và Anh, Xavi rất quan tâm đến vị trí HLV trưởng Manchester United. Ông đánh giá cao danh tiếng và thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho câu lạc bộ chủ sân Old Trafford, coi đây là môi trường lý tưởng để làm việc vì phù hợp với giá trị và tầm nhìn bóng đá của mình.

Xavi sẵn sàng tiếp quản MU ngay lập tức nếu được mời, nhưng cũng có thể chờ đến mùa hè để chuẩn bị đầy đủ, bao gồm giai đoạn tiền mùa giải nhằm triển khai ý tưởng và chiến thuật một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Xavi cũng chỉ là một trong số các ứng viên của MU. "Quỷ đỏ" đang ưu tiên các HLV có kinh nghiệm tại Premier League. Việc để Xavi dẫn MU sẽ khá rủi ro, đòi hỏi sự đảm bảo về quỹ chuyển nhượng và thời gian lâu dài để tái xây dựng đội hình.

Xavi cũng mong muốn có những sự bổ sung quan trọng ở vị trí tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, HLV người Tây Ban Nha cần sự cam kết về lòng tin và thời gian dài hạn, vì ông hướng tới một dự án lâu dài, không kỳ vọng thay đổi tức thì mà cần thời gian để sắp xếp mọi thứ.

Dẫu vậy, một điểm đáng chú ý nằm ở việc Giám đốc điều hành Manchester United, Omar Berrada, rất hâm mộ Xavi. Berrada từng làm việc tại Barcelona và sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển chọn HLV trưởng mới, với vị thế then chốt trong ban lãnh đạo dưới sự chi phối của INEOS.

