Khi Xabi Alonso quát Vinicius

Trận thắng 5-1 trước Betis hôm 4/1 tưởng như chỉ là một buổi tối nhẹ nhàng của Real Madrid.

Vinicius không còn là ngôi sao bất khả xâm phạm ở Real Madrid.

Nhưng giữa cơn mưa bàn thắng ấy, một khoảnh khắc nhỏ bên đường biên lại hé lộ câu chuyện lớn hơn: cơn giận dữ công khai của Xabi Alonso dành cho Vinicius Junior.

Phút 67, tỷ số là 3-1, thế trận trong tầm kiểm soát. Nhưng Xabi Alonso không hài lòng. Ông bật dậy, hét lớn, vung tay liên tục về phía Vinicius: đừng đứng lại, hãy gây sức ép.

Đó không phải phản ứng bộc phát. Đó là yêu cầu mang tính nguyên tắc. Với Xabi Alonso, pressing không phải chi tiết phụ, mà là nền tảng để Real Madrid kiểm soát trận đấu, kể cả khi đang dẫn trước.

Vinicius, ở thời điểm đó, chơi không tệ. Anh vẫn tạo đột biến, vẫn có những pha bứt tốc quen thuộc. Nhưng điều Xabi Alonso nhìn thấy là khoảng lặng trong cường độ.

Khi Betis triển khai bóng từ tuyến dưới, Vinicius không áp sát đủ quyết liệt. Với nhiều HLV khác, đó có thể là chi tiết bỏ qua. Với Xabi Alonso, thì không.

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của Real Madrid thời Alonso. Không còn “đặc quyền” cho ngôi sao trong những khoảnh khắc không bóng. Không còn vùng an toàn cho những cầu thủ tấn công chỉ chờ khoảnh khắc quyết định. Pressing là trách nhiệm tập thể, và Vinicius cũng không đứng ngoài.

Hình ảnh Xabi Alonso quát Vinicius lan truyền rất nhanh. Nó dễ bị diễn giải thành mâu thuẫn.

Nhưng 10 phút sau, khi Vinicius rời sân để nhường chỗ cho Güler và Mastantuono, cái bắt tay bình thản giữa hai thầy trò đã nói lên tất cả. Không có xung đột cá nhân. Chỉ có một thông điệp chuyên môn được truyền đi một cách thẳng thắn.

Xabi Alonso không cố làm Vinicius “ngoan” hơn. Ông đang buộc Vinicius trưởng thành hơn trong một hệ thống đòi hỏi kỷ luật cao. Ở Real Madrid, tài năng là điều kiện cần. Nhưng dưới thời Alonso, cường độ và trách nhiệm mới là điều kiện đủ.

Khoảnh khắc bên đường biên ấy vì thế không phải vết gợn. Nó là dấu mốc. Real Madrid đang bước vào giai đoạn mà ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn chung. Và Vinicius, nếu muốn trở thành thủ lĩnh thực sự, sẽ phải học cách pressing như một phần bản sắc, chứ không chỉ là nghĩa vụ.