MU đã sai với Amorim từ đầu

Ruben Amorim không thất bại chỉ vì chiến thuật hay cá tính. Ông thất bại vì MU tiếp tục dựng nên một dự án mơ hồ, nơi trách nhiệm bị pha loãng và sai lầm luôn được che bằng từ “kiên nhẫn”.

Ruben Amorim đã bị MU sa thải.

MU gọi Ruben Amorim là “HLV trưởng” đầu tiên trong lịch sử gần 150 năm. Nhưng trên thực tế, họ chưa bao giờ quyết định rõ ràng mình muốn gì từ danh xưng đó.

Một "HLV trưởng" đúng nghĩa phải hoạt động trong cấu trúc ổn định, nơi quyền lực, trách nhiệm và phạm vi ảnh hưởng được phân định rạch ròi. MU không có điều đó. Và Amorim, ngay từ ngày đầu, đã bước vào một chiếc ghế không ai thống nhất cách sử dụng.

“Tôi là quản lý, là HLV trưởng và tôi phải chọn cầu thủ”. Câu nói ấy trong buổi họp báo ra mắt không phải lỗi ngôn ngữ. Nó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy dự án này đã lệch ngay từ gốc.

MU muốn cấu trúc, nhưng lại hành xử theo bản năng

INEOS đến Old Trafford với lời hứa “người lớn đã vào phòng”. Jason Wilcox, Omar Berrada, Dan Ashworth, những cái tên được kỳ vọng mang lại trật tự. Nhưng trật tự không đến từ chức danh, mà từ quyết định nhất quán.

Dan Ashworth đến rồi đi chóng vánh. Vai trò Giám đốc Thể thao bị bỏ trống đúng lúc cần sự ổn định nhất. Trong khi đó, Amorim vừa được yêu cầu “chỉ tập trung huấn luyện”, vừa bị đẩy ra tuyến đầu chịu mọi áp lực kết quả.

MU muốn tách quyền lực, nhưng lại không đủ dứt khoát để bảo vệ cấu trúc mình tạo ra.

Liverpool và West Ham từng nghi ngờ khả năng Amorim thích nghi với Premier League. MU thì không. Hoặc họ biết, nhưng vẫn chọn bỏ qua.

Amorim đến từ môi trường nơi HLV có quyền kiểm soát gần như tuyệt đối, nơi thời gian được xem là tài sản. Premier League không vận hành theo logic đó, đặc biệt là MU, CLB được mổ xẻ từng buổi tập, từng phát biểu.

Việc Amorim nói nhiều, nói thẳng, nói theo cảm xúc không phải vấn đề ở Bồ Đào Nha. Ở Old Trafford, nó là liều thuốc độc. Ông tự gọi đội bóng của mình là một trong những tập thể tệ nhất lịch sử CLB. Ông công khai thừa nhận mình chưa đủ tốt. Ông giải thích quá nhiều về Kobbie Mainoo, để rồi tự đặt mình đối diện với học viện, biểu tượng hiếm hoi còn sót lại của MU.

Một HLV thiếu “bộ lọc truyền thông” không thể sống sót ở MU. Ban lãnh đạo phải biết điều đó. Nhưng họ vẫn chọn Amorim.

Kiên định biến thành cố chấp

Sơ đồ 3-4-3 là dấu ấn của Amorim. Nhưng tại Premier League, nó nhanh chóng trở thành điểm yếu bị khai thác lặp đi lặp lại. Cầu thủ không chắc vai trò. Hệ thống phòng ngự luôn mất cân bằng. Các giai đoạn chuyển trạng thái rối loạn.

Thay vì điều chỉnh sớm, Amorim chọn chịu đựng. Ông gọi đó là “đau khổ cần thiết”. Vấn đề là đau khổ không mang lại tiến bộ.

Khi Amorim cuối cùng thử nghiệm hàng thủ bốn người vào tháng 12/2025, lời giải thích của ông còn gây tổn hại hơn cả việc thay đổi muộn. “Tôi không thể thay đổi vì cầu thủ sẽ nghĩ tôi thay đổi là vì các anh”, Amorim nói.

Đó là khoảnh khắc Amorim tự thú rằng duy trì một hệ thống đã bị đọc vị chỉ để bảo vệ hình ảnh quyền lực. Một HLV ưu tiên vị thế cá nhân hơn hiệu quả tập thể, đó là điểm không thể cứu vãn ở bất kỳ dự án lớn nào.

MU kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15. Đội hình kém cân bằng. Amorim được trao thêm thời gian. Mùa hè 2025 mang lại các bản hợp đồng đáng chú ý: Cunha, Mbeumo, Sesko. Carrington được nâng cấp. Không dự cúp châu Âu, lịch thi đấu nhẹ hơn.

Mọi điều kiện để làm lại đều có.

Nhưng MU vẫn không cải thiện về bản chất: phòng ngự kém, phản ứng chậm, thiếu bản sắc rõ ràng. Amorim thắng 19 trong 50 trận. Không đủ tệ để gọi là thảm họa, nhưng quá thấp để biện minh cho một dự án dài hạn.

Câu hỏi cần đặt ra: MU tiếp tục với Amorim vì tin ông đúng, hay vì không đủ dũng khí thừa nhận đã chọn sai?

Sa thải Amorim không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Ông chỉ là "HLV trưởng" đầu tiên, nhưng lại gánh những căn bệnh quen thuộc của kỷ nguyên hậu Sir Alex: quyền lực mơ hồ, cấu trúc lỏng lẻo, trách nhiệm bị hòa tan.

Sir Jim Ratcliffe từng nói khi chia tay Ten Hag: “Phong độ thất thường là do HLV hay do tổ chức?”. MU chưa bao giờ trả lời dứt khoát câu hỏi đó. Và vì không trả lời, họ tiếp tục lặp lại sai lầm.

Amorim đến với ý tưởng lớn. Nhưng MU không phải nơi để thử nghiệm những dự án chưa được thiết kế đến nơi đến chốn. Ở Old Trafford, lý thuyết không đủ để tồn tại. Chỉ sự rõ ràng, nhất quán và trách nhiệm mới có giá trị.

Amorim ra đi. Câu hỏi là: MU đã học được gì, hay chỉ đang chuẩn bị dựng thêm một dự án sai khác?