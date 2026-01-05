Động thái đầu tiên của Amorim sau khi rời MU

Ruben Amorim được cho là không tỏ ra bất ngờ trước quyết định sa thải từ đội chủ sân Old Trafford.

Amorim lường trước khả năng sẽ bị MU sa thải.

Theo Sky Sports, thông tin sa thải được công bố vào chiều 5/1 không khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngạc nhiên. Trước mắt, Amorim rời trung tâm huấn luyện Carrington, trở về bên gia đình và dự kiến sẽ nghỉ ngơi vài ngày để cân bằng cảm xúc sau quãng thời gian căng thẳng dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Trong suốt thời gian tại vị, Amorim giữ thái độ lạc quan về khả năng đội hình cải thiện phong độ, đặc biệt khi các trụ cột trở về từ giải AFCON. Chiến lược gia 40 tuổi luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân, yêu cầu CLB tăng cường ít nhất một hoặc hai bản hợp đồng giàu kinh nghiệm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để nâng cấp lực lượng.

Tuy nhiên, cựu HLV Sporting Lisbon thừa nhận cảm giác bị hạn chế quyền lực bởi những tác động bên ngoài. "Tôi cảm thấy MU không chỉ có một nhà quản lý bên trong câu lạc bộ, mà còn có quá nhiều nhà quản lý khác từ bên ngoài".

Phát biểu cho thấy quyền quyết định của Amorim bị giới hạn, đồng thời phản ánh sự cay đắng trước những áp lực dư luận và sự can thiệp ngoài mong muốn. Dẫu vậy, chiến lược gia người Bồ vẫn giữ độ lạc quan tới phút cuối.

MU hiện đứng thứ 6 tại Premier League sau 20 vòng đấu, nhưng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Darren Fletcher, cựu tiền vệ huyền thoại của câu lạc bộ và hiện là HLV trưởng đội U18, sẽ đảm nhận vai trò tạm quyền.