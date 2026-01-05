Amorim muốn Watkins, MU lại chọn Sesko

MU phớt lờ lựa chọn tiền đạo của Ruben Amorim để dốc hầu bao chiêu mộ Benjamin Sesko trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, và quyết định đó giờ bị đặt dấu hỏi lớn.

Sesko không phải là lựa chọn của HLV Amorim.

Theo talkSPORT, trước khi bị sa thải sau trận hòa 1-1 với Leeds United, Amorim đề xuất ban lãnh đạo MU theo đuổi Ollie Watkins thay vì Sesko. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng tiền đạo của Aston Villa là phương án an toàn, giàu kinh nghiệm và phù hợp hơn với môi trường khắc nghiệt ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Tuy nhiên, MU lại chọn hướng đi khác. Hè 2025, đội chủ sân Old Trafford chi tiêu mạnh tay để tái thiết đội hình cho mùa giải 2025/26, mang về Matheus Cunha (62,5 triệu bảng), Bryan Mbeumo (71 triệu bảng) và đặc biệt Benjamin Sesko với mức phí lên tới 73,7 triệu bảng từ RB Leipzig. MU vượt mặt Newcastle để giành chữ ký tiền đạo 22 tuổi này.

Thực tế trên sân lại không như kỳ vọng. Sesko mới chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường, con số quá khiêm tốn so với mức đầu tư khổng lồ. Anh đá chính trong trận hòa Leeds tại Elland Road hôm 4/1 nhưng tiếp tục tịt ngòi, góp phần vào chuỗi kết quả gây thất vọng của MU.

Sau trận đấu, Amorim thừa nhận Sesko cần cải thiện khả năng dứt điểm ở những khoảnh khắc cuối cùng, đồng thời bảo vệ học trò khi cho rằng tiền đạo người Slovenia vẫn làm tốt các khâu di chuyển, tranh chấp và chọn vị trí. Dẫu vậy, chỉ ít giờ sau buổi họp báo căng thẳng đó, Amorim bị MU chấm dứt hợp đồng.

Trong bối cảnh Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng, thông tin MU từng bỏ qua một chân sút đã chứng minh được năng lực tại Premier League như Watkins càng khiến quyết định chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" gây tranh cãi.