MU theo dõi cầu thủ có giá trăm triệu euro

Trong ngày mà tuyển trạch viên MU trực tiếp đến sân theo dõi, Yan Diomande có màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng của RB Leipzig trước Augsburg.

Diomande là một trong những cầu thủ phát triển vượt bậc trong mùa giải này.

MU tiếp tục lên phương án tăng cường hàng công trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Một trong những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng là cầu thủ tấn công Yan Diomande thuộc biên chế RB Leipzig.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tuyển trạch viên của MU trực tiếp có mặt theo dõi trận đấu giữa Leipzig và FC Augsburg tại Bundesliga hôm 7/3. Đây là trận đấu mà Diomande để lại dấu ấn khi ghi bàn giúp Leipzig giành chiến thắng 2-1.

Màn trình diễn của cầu thủ người Bờ Biển Ngà rất ấn tượng. Diomande thực hiện 4 cú sút với chỉ số xG 0,45 và có 9 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Diomande có 71 lần chạm bóng và thực hiện 36/43 đường chuyền chính xác (84%).

Khả năng đột phá cá nhân vốn là điểm mạnh của Diomande. Trong trận đấu này, anh thực hiện 5 lần rê bóng thành công. Tốc độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp giúp cầu thủ trẻ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Diomande còn tham gia tích cực vào các pha tranh chấp. Anh có 14 lần tranh chấp, thắng 7/13 pha tay đôi trên mặt đất (54%), đồng thời thực hiện 1 pha tắc bóng thành công và 1 pha đánh chặn. Cầu thủ của Leipzig thật sự hoạt động với cường độ cao trong suốt trận đấu.

Những điểm mạnh của Diomande là điều mà MU đang cần.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm rằng MU vẫn đang ở giai đoạn theo dõi và thu thập dữ liệu về Diomande. Nhưng trước mắt, buổi "dự giờ" đầu tiên đã mang về những tín hiệu khả quan.

Theo một số báo cáo, Leipzig định giá cầu thủ 100 triệu euro, phản ánh tiềm năng phát triển rất lớn của Diomande tại Bundesliga. Trang Transfermarkt cũng thống kê Diomande thuộc nhóm cầu thủ tăng giá nhanh nhất trong mùa giải này.

Trong bối cảnh vị trí cánh trái là trọng tâm trong kế hoạch bổ sung nhân sự của đội bóng chủ sân Old Trafford, màn trình diễn trước Augsburg giúp Diomande ghi điểm mạnh mẽ trong mắt bộ phận tuyển trạch của "Quỷ đỏ".

