Hiện tượng của Bundesliga được định giá trăm triệu euro

Bóng đá châu Âu chứng kiến sự trỗi dậy của hiện tượng Yan Diomande khi tài năng 18 tuổi được dự đoán sẽ sớm sánh ngang Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele.

Yan Diomande được định giá lên tới 100 triệu euro.

Theo truyền thông châu Âu, phong độ bùng nổ của cầu thủ trẻ khiến hàng loạt ông lớn như Liverpool, Man City, Real Madrid, Barcelona và PSG đồng loạt cử trinh sát theo dõi sát sao.

Gia nhập Leipzig mùa hè 2025 với giá 20 triệu euro từ Leganes, Diomande nhanh chóng trở thành hiện tượng Bundesliga. Trong 10 trận, cầu thủ chạy cánh ghi 3 bàn, 3 kiến tạo, đạt hiệu suất tham gia bàn thắng trung bình chỉ sau 89 phút – con số đáng kinh ngạc với tân binh chưa tròn 19 tuổi.

Trước khi tỏa sáng ở Đức, Diomande từng lang bạt sang Mỹ để tìm cơ hội. Anh kể với Transfermarkt: "Tôi thử việc ở vài đội MLS như Colorado Rapids hay Charlotte FC, nhưng không được chọn". Cú rẽ sang Leipzig thay đổi hoàn toàn sự nghiệp Diomande.

Theo Sport Bild, các tuyển trạch viên của Real, Barcelona, Liverpool và PSG thường xuyên xuất hiện trên khán đài theo dõi Diomande. Tất nhiên Leipzig không muốn mất viên ngọc quý này quá sớm. Giám đốc Điều hành Marcel Schafer khẳng định: "Cậu ấy mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi muốn phát triển tiềm năng của Yan trong nhiều năm tới".

Không chỉ có tốc độ và kỹ thuật, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà còn gây ấn tượng bởi khát vọng học hỏi. Anh ngưỡng mộ Vinicius Jr và Mbappe, đồng thời coi Cristiano Ronaldo là hình mẫu lý tưởng.

Leipzig định giá cầu thủ trẻ ở mức 100 triệu euro, cao gấp 5 lần khoản đầu tư ban đầu. Một thương vụ bom tấn đang dần hình thành và thế giới bóng đá có thể sắp chào đón một ngôi sao mới.