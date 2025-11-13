Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hiện tượng của Bundesliga được định giá trăm triệu euro

  • Thứ năm, 13/11/2025 18:28 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Bóng đá châu Âu chứng kiến sự trỗi dậy của hiện tượng Yan Diomande khi tài năng 18 tuổi được dự đoán sẽ sớm sánh ngang Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele.

Yan Diomande được định giá lên tới 100 triệu euro.

Theo truyền thông châu Âu, phong độ bùng nổ của cầu thủ trẻ khiến hàng loạt ông lớn như Liverpool, Man City, Real Madrid, Barcelona và PSG đồng loạt cử trinh sát theo dõi sát sao.

Gia nhập Leipzig mùa hè 2025 với giá 20 triệu euro từ Leganes, Diomande nhanh chóng trở thành hiện tượng Bundesliga. Trong 10 trận, cầu thủ chạy cánh ghi 3 bàn, 3 kiến tạo, đạt hiệu suất tham gia bàn thắng trung bình chỉ sau 89 phút – con số đáng kinh ngạc với tân binh chưa tròn 19 tuổi.

Trước khi tỏa sáng ở Đức, Diomande từng lang bạt sang Mỹ để tìm cơ hội. Anh kể với Transfermarkt: "Tôi thử việc ở vài đội MLS như Colorado Rapids hay Charlotte FC, nhưng không được chọn". Cú rẽ sang Leipzig thay đổi hoàn toàn sự nghiệp Diomande.

Theo Sport Bild, các tuyển trạch viên của Real, Barcelona, Liverpool và PSG thường xuyên xuất hiện trên khán đài theo dõi Diomande. Tất nhiên Leipzig không muốn mất viên ngọc quý này quá sớm. Giám đốc Điều hành Marcel Schafer khẳng định: "Cậu ấy mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi muốn phát triển tiềm năng của Yan trong nhiều năm tới".

Không chỉ có tốc độ và kỹ thuật, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà còn gây ấn tượng bởi khát vọng học hỏi. Anh ngưỡng mộ Vinicius Jr và Mbappe, đồng thời coi Cristiano Ronaldo là hình mẫu lý tưởng.

Leipzig định giá cầu thủ trẻ ở mức 100 triệu euro, cao gấp 5 lần khoản đầu tư ban đầu. Một thương vụ bom tấn đang dần hình thành và thế giới bóng đá có thể sắp chào đón một ngôi sao mới.

Real Madrid muốn nổ 'bom tấn' 100 triệu euro từ PSG

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ bom tấn chuyển nhượng mới và mục tiêu là tiền vệ Vitinha của Paris Saint-Germain.

19:00 3/11/2025

MU bị từ chối lời đề nghị 100 triệu euro cho 'bom tấn'

Ít ai biết MU từng tiến rất gần đến việc sở hữu trung vệ Kalidou Koulibaly trước khi thương vụ đổ bể chỉ vì lời đe dọa rời ghế của HLV Carlo Ancelotti.

06:09 31/10/2025

Baleba không đáng để MU trả 100 triệu bảng

Tiền vệ Carlos Baleba của Brighton gây thất vọng trong “bài kiểm tra” trước MU ở sân Old Trafford tại vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

08:36 26/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Yan Diomande 100 triệu euro Kylian Mbappe 100 triệu euro Yan Diomande Liverpool

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Santos day song vi Neymar hinh anh

Santos dậy sóng vì Neymar

19 phút trước 19:00 13/11/2025

0

Neymar lại tạo nên sóng gió. Một khoảnh khắc bực tức trước Flamengo chưa kịp lắng xuống thì lời qua tiếng lại lại bùng lên.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý