Trực tiếp Arsenal vs Liverpool

Cuộc đại chiến giữa Arsenal và Liverpool tại sân Emirates vào rạng sáng 9/1 hứa hẹn là tâm điểm của vòng 21 Premier League.

Arsenal được đánh giá cao hơn Liverpool ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Reuters.

Arsenal bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn cao độ. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vừa trải qua một tuần lễ đầu năm mới đầy cảm xúc khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Bournemouth.

Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa khi các đối thủ bám đuổi trực tiếp như Manchester City và Aston Villa đều bị cầm chân. Arsenal hiện duy trì mạch 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 5 trận toàn thắng tại Premier League.

Sân Emirates tiếp tục là pháo đài bất khả xâm phạm với Arsenal mùa này. Đội bóng Bắc London thắng tới 14/15 trận sân nhà trên mọi đấu trường, trong đó có chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp gần nhất.

Nếu đánh bại Liverpool, Arsenal sẽ tạo ra khoảng cách lên tới 17 điểm so với chính đối thủ này khi mùa giải vẫn còn 17 vòng đấu, một lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, Liverpool lại đang mang đến nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Dưới thời HLV Arne Slot, “Lữ đoàn đỏ” khởi đầu năm 2026 bằng hai trận hòa liên tiếp trước Leeds United và Fulham.

Liverpool vắng nhiều trụ cột ở trận gặp Arsenal. Ảnh: Reuters.

Dù vẫn giữ được vị trí trong top 4 và kéo dài chuỗi bất bại lên con số 9 trận, phong độ gần đây cho thấy Liverpool đang dần lộ ra những vấn đề về sự tập trung và ổn định. Chiến thắng 1-0 trước Arsenal ở lượt đi nhờ cú đá phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai không còn mang nhiều ý nghĩa khi họ đã không thắng tại Emirates trong 3 lần gần nhất làm khách tại đây

Với phong độ, lợi thế sân nhà và chiều sâu đội hình vượt trội, Arsenal được đánh giá cao hơn rõ rệt. Nếu giành trọn 3 điểm, “Pháo thủ” không chỉ khẳng định vị thế số một mà còn có thể giáng đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương vốn đã mong manh của Liverpool.

Lực lượng:

Arsenal: Max Dowman và Cristhian Mosquera chấn thương, trong khi Riccardo Calafiori vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bukayo Saka nhiều khả năng trở lại đội hình chính.

Liverpool: Mohamed Salah vắng mặt vì AFCON, Alexander Isak chấn thương, trong khi Hugo Ekitike và Florian Wirtz đều không đạt thể trạng tốt nhất.

