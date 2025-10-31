MU bị từ chối lời đề nghị 100 triệu euro cho 'bom tấn'

Ít ai biết MU từng tiến rất gần đến việc sở hữu trung vệ Kalidou Koulibaly trước khi thương vụ đổ bể chỉ vì lời đe dọa rời ghế của HLV Carlo Ancelotti.

MU từng mua hụt Koulibaly năm 2018.

Năm 2018, khi đang tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để củng cố hàng thủ, MU của Jose Mourinho gửi đến Napoli lời đề nghị 100 triệu euro. Đó là mức giá kỷ lục cho một hậu vệ, đủ biến Koulibaly thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Bản thân ngôi sao người Senegal cũng sẵn sàng rời Serie A để thử sức ở Premier League.

Tuy nhiên, theo lời kể của Koulibaly trên podcast Zack en Roue Libre, chính HLV Carlo Ancelotti chặn đứng vụ chuyển nhượng. "Napoli nhận lời đề nghị 100 triệu euro từ MU, nhưng từ chối. Ông Ancelotti đến gặp tôi và nói: 'Tôi đến đây để giành Scudetto. Cậu muốn làm gì?. Tôi trả lời: 'Tôi muốn ra đi, tại sao không?'. Rồi ông ấy bảo: 'Nếu cậu đi, tôi sẽ từ chức ngay ngày hôm sau'".

Câu nói ấy khiến Koulibaly phải suy nghĩ lại. Anh kể: "Tôi tin rằng mình cống hiến trọn vẹn cho Napoli sau 4 mùa giải. Tôi cảm thấy đến lúc bước sang chương mới, với một bản hợp đồng lớn nhất sự nghiệp. Nhưng khi Ancelotti gọi tôi lên phòng vào buổi tối, ông ấy nói tiếng Pháp, ôm tôi và nói ‘mon ami Kalidou!’ (Tạm dịch: anh bạn à), lúc đó tôi hiểu ông ấy thực sự cần mình ở lại".

Phải đến năm 2022, trung vệ người Senegal mới rời Napoli để gia nhập Chelsea với mức phí chỉ còn 40 triệu euro. Một năm sau đó, anh tiếp tục rời châu Âu để sang Saudi Arabia, đầu quân cho Al Hilal trong làn sóng "di cư" của nhiều ngôi sao lớn.