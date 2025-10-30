Giggs và em trai hiện tại

14 năm sau vụ bê bối khiến cả nước Anh chấn động, Rhodri Giggs - em trai huyền thoại MU Ryan Giggs, sắp bước vào một cuộc hôn nhân mới.

Em trai Giggs tái hôn ở tuổi 49.

Câu chuyện tưởng như chìm vào quên lãng bất ngờ được khơi lại, khi chính Rhodri thừa nhận anh "kiếm được cả đống tiền" từ scandal ngoại tình làm tan nát gia đình mình.

Theo tờ The Sun, Rhodri cầu hôn bạn gái Victoria Phillips sau hơn một năm hẹn hò. Cặp đôi công khai đính hôn trên Instagram ngày 18/10, với dòng chú thích ngắn gọn nhưng hạnh phúc: "18/10/2025 – mãi mãi bên nhau".

Trong phần bình luận, Rhodri hóm hỉnh đáp lại: "Cô ấy nói đồng ý nhanh đến mức tôi chưa kịp run. Vâng, tôi biết cô ấy thật may mắn". Bên dưới, diễn viên Coronation Street Andy Whyment gửi lời chúc mừng, khép lại một chương buồn trong cuộc đời người em trai bị phản bội.

Trở lại năm 2011, Ryan Giggs khi ấy là biểu tượng vĩ đại của MU dưới thời Sir Alex Ferguson, bất ngờ bị phanh phui qua lại suốt 8 năm với Natasha - vợ của em trai Rhodri. Cú sốc khiến Rhodri lập tức ly hôn, còn Natasha sau đó tham gia Celebrity Big Brother và công khai thừa nhận vụ việc. Cô hiện tái hôn với một lính cứu hỏa tên Haroon Headley.

Trải qua quãng thời gian đen tối, Rhodri rời xa sân cỏ, chuyển sang làm trong lĩnh vực tuyển dụng và điều hành podcast riêng. Điều bất ngờ là anh không né tránh quá khứ, thậm chí coi đó là cơ hội để kiếm tiền.

Khi bị một người dùng mạng xã hội mỉa mai, Rhodri thẳng thắn đáp trả: "Chuyện đó 14 năm rồi. Tôi có hai đứa con với người khác và kiếm được cả triệu bảng từ nó. Tôi vui với điều đó. Không thể lên mạng mà sợ bị nhắc lại chuyện cũ được".

Chính lời thú nhận này khiến dư luận Anh dậy sóng trở lại – không chỉ vì sự thẳng thắn của Rhodri, mà còn bởi cách anh biến nỗi đau gia đình thành nguồn thu nhập.

Giggs hiện sống kín tiếng bên bạn gái.

Về phía Giggs, cựu danh thủ 51 tuổi hiện sống kín tiếng bên bạn gái Zara Charles và đứa con nhỏ. Sau khi rời cương vị HLV trưởng Xứ Wales vì cáo buộc hành hung bạn gái cũ (và được tuyên trắng án sau đó), Giggs từ chức Giám đốc bóng đá tại Salford City vào tháng 9 và đang tìm đường trở lại nghiệp huấn luyện.

Hai anh em nhà Giggs được cho là làm hòa, nhưng vụ việc năm xưa vẫn là một "vết sẹo không thể xóa" trong lịch sử bóng đá Anh. Ở đó, danh tiếng, tình thân và tiền bạc từng va chạm nhau dữ dội đến mức không ai ngờ.

