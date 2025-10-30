Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU lột xác toàn diện

  • Thứ năm, 30/10/2025 17:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau 9 vòng đấu, MU cho thấy bước tiến vượt bậc trên mặt trận tấn công khi ghi bàn nhiều hơn, tạo cơ hội tốt hơn và khiến cả Premier League phải dè chừng.

Mbeumo và Cunha giúp thay đổi diện mạo MU.

Nếu mùa trước MU khiến người hâm mộ thất vọng vì sự thiếu sắc bén trước khung thành, thì mùa này họ đang trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim tỏ ra mạnh mẽ, hiệu quả và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Thống kê cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Mùa trước, "Quỷ đỏ" chỉ ghi 44 bàn sau 38 trận ở Premier League, xếp tận thứ 16 toàn giải - con số khiến nhiều người hoài nghi về khả năng cạnh tranh của họ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khi ấy cũng khiêm tốn, đứng thứ 12 trên bảng tổng sắp.

Nhưng mùa này, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Sau 9 vòng, MU ghi 15 bàn, vươn lên đứng thứ 3 và chỉ kém đội dẫn đầu Man City đúng 2 bàn. Không chỉ vậy, họ còn xếp thứ 2 về chỉ số xG, minh chứng cho việc đội bóng của Amorim tạo ra loạt cơ hội chất lượng và duy trì phong độ tấn công ổn định.

Đi sâu vào chi tiết, CLB chủ sân Old Trafford hiện cũng là đội sút bóng nhiều nhất Premier League (103 lần) và dẫn đầu số lần đưa bóng trúng khung gỗ (7 lần). Những con số vừa đáng tiếc, vừa cho thấy hàng công đang thật sự "nóng máy".

Sự hiệu quả chưa đạt mức tối đa, nhưng khi mọi mảnh ghép thật sự ăn khớp, đặc biệt với phong độ thăng hoa của bộ 3 tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, MU hoàn toàn có thể trở thành hàng công đáng sợ nhất nước Anh.

Đối thủ ngỡ ngàng trước màn 'lột xác' của MU

Tiền vệ Morgan Gibbs-White bất ngờ trước sự hồi sinh của MU khi Nottingham Forest chuẩn bị tiếp đối thủ trên sân nhà thuộc vòng 10 Premier League ngày 1/11.

13 giờ trước

Onana chỉ trích MU

Thủ thành Andre Onana vừa có động thái ám chỉ các đồng đội cũ ở MU không hỗ trợ anh tốt nhất, khiến bản thân vướng chỉ trích trong quá khứ.

37:2208 hôm qua

Hiện tượng ở Old Trafford

MU công bố đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 10 gồm Senne Lammens, Matthijs de Ligt, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

37:2209 hôm qua

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

MU lột xác toàn diện MU Mbeumo Cunha

    Đọc tiếp

    Xuan Son va vo di du lich hinh anh

    Xuân Son và vợ đi du lịch

    12 phút trước 19:12 30/10/2025

    0

    Trong lúc đồng đội di chuyển vào Gia Lai chuẩn bị cho vòng 9 V.League, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dành thời gian cùng vợ tận hưởng chuyến du lịch ở Ninh Bình.

    Scholes bo nghe binh luan hinh anh

    Scholes bỏ nghề bình luận

    13 phút trước 19:11 30/10/2025

    0

    Huyền thoại MU Paul Scholes tuyên bố ngừng sự nghiệp bình luận bóng đá để dành trọn thời gian chăm sóc con trai Aiden mắc chứng tự kỷ nặng và cần được theo dõi 24/7.

    Giggs va em trai hien tai hinh anh

    Giggs và em trai hiện tại

    14 phút trước 19:10 30/10/2025

    0

    14 năm sau vụ bê bối khiến cả nước Anh chấn động, Rhodri Giggs - em trai huyền thoại MU Ryan Giggs, sắp bước vào một cuộc hôn nhân mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý