MU lột xác toàn diện

Chỉ sau 9 vòng đấu, MU cho thấy bước tiến vượt bậc trên mặt trận tấn công khi ghi bàn nhiều hơn, tạo cơ hội tốt hơn và khiến cả Premier League phải dè chừng.

Mbeumo và Cunha giúp thay đổi diện mạo MU.

Nếu mùa trước MU khiến người hâm mộ thất vọng vì sự thiếu sắc bén trước khung thành, thì mùa này họ đang trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim tỏ ra mạnh mẽ, hiệu quả và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Thống kê cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Mùa trước, "Quỷ đỏ" chỉ ghi 44 bàn sau 38 trận ở Premier League, xếp tận thứ 16 toàn giải - con số khiến nhiều người hoài nghi về khả năng cạnh tranh của họ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khi ấy cũng khiêm tốn, đứng thứ 12 trên bảng tổng sắp.

Nhưng mùa này, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Sau 9 vòng, MU ghi 15 bàn, vươn lên đứng thứ 3 và chỉ kém đội dẫn đầu Man City đúng 2 bàn. Không chỉ vậy, họ còn xếp thứ 2 về chỉ số xG, minh chứng cho việc đội bóng của Amorim tạo ra loạt cơ hội chất lượng và duy trì phong độ tấn công ổn định.

Đi sâu vào chi tiết, CLB chủ sân Old Trafford hiện cũng là đội sút bóng nhiều nhất Premier League (103 lần) và dẫn đầu số lần đưa bóng trúng khung gỗ (7 lần). Những con số vừa đáng tiếc, vừa cho thấy hàng công đang thật sự "nóng máy".

Sự hiệu quả chưa đạt mức tối đa, nhưng khi mọi mảnh ghép thật sự ăn khớp, đặc biệt với phong độ thăng hoa của bộ 3 tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, MU hoàn toàn có thể trở thành hàng công đáng sợ nhất nước Anh.