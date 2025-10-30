Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối thủ ngỡ ngàng trước màn 'lột xác' của MU

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:23 (GMT+7)
Tiền vệ Morgan Gibbs-White bất ngờ trước sự hồi sinh của MU khi Nottingham Forest chuẩn bị tiếp đối thủ trên sân nhà thuộc vòng 10 Premier League ngày 1/11.

Morgan Gibbs-White (trái) bất ngờ trước sự trở lại của MU.

Sau khởi đầu chệch choạc, "Quỷ đỏ" thắng liền ba trận ở Premier League, leo lên vị trí thứ 6 với 16 điểm, chỉ còn kém nhóm dự Champions League đúng một bậc. Với Gibbs-White, chuỗi trận thăng hoa ấy là minh chứng rõ ràng cho sự trở lại của một MU đích thực.

"Thật khó tin khi chứng kiến cách họ vùng dậy", Gibbs-White chia sẻ với Stan Sport. "Rõ ràng họ trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng vẫn kiên định với HLV trưởng. Giờ thì người ta bắt đầu thấy lại hình ảnh của MU - tinh thần chiến đấu, lòng quyết tâm và khát khao bảo vệ màu áo ấy".

Cầu thủ 25 tuổi còn nhấn mạnh: "Đó là điều mà Premier League đã thiếu trong những mùa qua. Một MU chơi đúng bản sắc của họ - quả cảm, máu lửa, luôn tiến về phía trước".

Ba chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng 4-2 trước Brighton, là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của Amorim. MU không còn là tập thể dễ vỡ tâm lý như trước, mà là đội bóng biết phản ứng, biết chiến đấu đến cùng.

Trận gặp Nottingham Forest cuối tuần này là bài test tiếp theo cho hành trình hồi sinh của "Quỷ đỏ". Về mặt lý thuyết, MU được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng Forest giờ đã khác khi có HLV Sean Dyche - người nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công rắn rỏi.

Đáng chú ý, Forest thắng MU trong 3 lần đối đầu gần nhất tại Premier League. Nhưng nếu nhìn lại cách MU vừa chấm dứt mạch toàn thắng của Brighton ở Old Trafford, người ta có lý do để tin rằng thầy trò Amorim đủ bản lĩnh phá dớp thêm một lần nữa.

Minh Nghi

