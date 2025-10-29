Vụ Jobe Bellingham - MU chấm dứt

Jobe Bellingham đưa ra quyết định dập tắt mọi tin đồn liên quan đến khả năng gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Jobe Bellingham không có ý định gia nhập MU.

Theo truyền thông Anh, dù được MU theo sát suốt nhiều tuần qua, tiền vệ 20 tuổi không hề có ý định rời Dortmund để sang Old Trafford theo dạng cho mượn. Việc "Quỷ đỏ" không được dự Champions League được Jobe xem là rào cản lớn trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Dù khởi đầu khó khăn, Jobe tin mình sẽ tìm lại phong độ tại Đức thay vì chạy trốn bằng một thương vụ cho mượn. Quyết định ở lại Dortmund là phép thử quan trọng đầu tiên trên hành trình khẳng định bản lĩnh riêng của Jobe, qua đó thoát khỏi cái bóng khổng lồ của người anh trai Jude.

Jobe gia nhập Dortmund đầu hè 2025 với mức phí 32 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí, sau khi giúp Sunderland thăng hạng Premier League và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Championship. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu ở Bundesliga chưa khởi sắc. Anh mới đá chính 4 trận trên mọi đấu trường, phần lớn ngồi dự bị hoặc bị rút khỏi sân sớm.

Sức ép càng lớn khi chính Mark Bellingham – cha của Jobe – từng công khai va chạm với HLV Niko Kovac và ban lãnh đạo Dortmund hồi tháng 8, sau khi con trai ông bị thay ra giữa hiệp trong trận ra mắt Bundesliga.

Sau sự cố, Giám đốc Thể thao Sebastian Kehl phải ra thông báo nhấn mạnh: "Khu vực kỹ thuật và phòng thay đồ chỉ dành cho cầu thủ, HLV và nhân viên – không dành cho người thân hay cố vấn".