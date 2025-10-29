Onana chỉ trích MU

|
Onana bị chỉ trích tại MU.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Sporx, Onana nói: “Trong phần lớn thời gian, chính các đồng đội phải là người giúp tôi có nhiều lựa chọn khi triển khai bóng. Nếu họ hỗ trợ tốt, công việc của tôi sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn”.
Những phát biểu này được cho là phản ánh sự thiếu gắn kết của hàng thủ MU mùa trước, vốn khiến Onana thường xuyên bị chỉ trích. Giờ đây, trong môi trường phù hợp hơn tại Trabzonspor, thủ thành người Cameroon đang chứng minh anh vẫn là một trong những "thủ môn kiến tạo” hàng đầu châu Âu.
“Trước khi chuyền bóng, tôi luôn phân tích tình huống: đối thủ có pressing không, họ dùng tiền đạo hay hậu vệ biên để gây áp lực. Tôi phải đọc được chuyển động của họ để đưa ra quyết định tốt nhất”, Onana nói thêm.
Trái ngược với quãng thời gian khó khăn ở MU, Onana đang dần lấy lại phong độ trong màu áo Trabzonspor. Anh gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chuyền bóng và tham gia phát động tấn công.
Hồi tháng 9, Onana còn trực tiếp kiến tạo trong trận hòa 1-1 giữa Trabzonspor và Gaziantep, trước khi có màn trình diễn xuất sắc với 7 pha cứu thua trong chiến thắng 4-0 trước Kayserispor.
Theo Touchline, Onana đang có tỷ lệ cứu thua lên đến 77,8%, đồng thời có trung bình 3,5 lần cứu thua/trận tại Trabzonspor. Anh nằm trong top những thủ môn có tỷ lệ cứu thua cao nhất các giải châu Âu mùa này.
