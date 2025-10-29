Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mức giá để sở hữu Endrick

  • Thứ tư, 29/10/2025 05:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Real Madrid chuẩn bị cho mượn Endrick vào tháng 1/2026 để cầu thủ này có cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Endrick rời Real để tìm cơ hội thi đấu khi World Cup đã cận kề.

Từ đầu mùa 2025/26, sao mai người Brazil vẫn chưa có cơ hội ra sân dưới thời HLV Xabi Alonso, khiến cả cầu thủ và Real Madrid phải tính đến phương án tạm chia tay để đảm bảo sự phát triển lâu dài.

Theo Fichajes, Real Madrid đã ấn định mức phí cho mượn là 4,5 triệu euro cho cả mùa giải. Mức giá này được xem là cao đối với nhiều đội bóng La Liga, nhưng Brentford (Anh) và Olympique Marseille (Pháp) đã nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm.

Brentford có thể mang lại cho Endrick cơ hội thi đấu tại Premier League, môi trường giàu tính cạnh tranh và thu hút truyền thông. Trong khi đó, Marseille lại sở hữu suất dự Champions League, nơi Endrick có thể tích lũy kinh nghiệm châu Âu quý giá.

Về phía Real Madrid, đội bóng muốn đảm bảo rằng Endrick được ra sân thường xuyên và phát triển trong một môi trường phù hợp. Do đó, điều khoản cho mượn sẽ không kèm quyền mua đứt và "Tiểu Pele" chắc chắn trở lại Bernabeu sau mùa 2025/26. Việc cho mượn không chỉ giúp Endrick tìm lại nhịp thi đấu mà còn giúp Real Madrid giảm tải hàng công đang chật chội.

Nếu tận dụng tốt cơ hội ở châu Âu, Endrick hoàn toàn có thể trở lại Madrid với hình ảnh của một ngôi sao trưởng thành và bản lĩnh hơn, sẵn sàng nối tiếp di sản của các đàn anh như như Vinícius Jr, Rodrygo.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid chốt giá bán Vinicius

Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị hỏi mua Vinícius Junior vào thời điểm này.

12 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Real Real Endrick Alonso

    Đọc tiếp

    Den luc Lee Kang-in roi PSG hinh anh

    Đến lúc Lee Kang-in rời PSG

    19 phút trước 07:56 29/10/2025

    0

    Dù ánh hào quang của tấm huy chương UEFA Champions League 2024/25 còn rực rỡ, Lee Kang-in phải cân nhắc chia tay Paris Saint-Germain để tạo ra ngã rẽ quan trọng cho sự nghiệp.

    Nguoi co the giup Yamal tro lai quy dao hinh anh

    Người có thể giúp Yamal trở lại quỹ đạo

    1 giờ trước 07:03 29/10/2025

    0

    Jorge Mendes – người được mệnh danh là "siêu cò" của làng bóng đá châu Âu – có thể đóng vai trò then chốt để hỗ trợ tài năng trẻ 18 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý