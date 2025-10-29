Mức giá để sở hữu Endrick

Real Madrid chuẩn bị cho mượn Endrick vào tháng 1/2026 để cầu thủ này có cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Endrick rời Real để tìm cơ hội thi đấu khi World Cup đã cận kề.

Từ đầu mùa 2025/26, sao mai người Brazil vẫn chưa có cơ hội ra sân dưới thời HLV Xabi Alonso, khiến cả cầu thủ và Real Madrid phải tính đến phương án tạm chia tay để đảm bảo sự phát triển lâu dài.

Theo Fichajes, Real Madrid đã ấn định mức phí cho mượn là 4,5 triệu euro cho cả mùa giải. Mức giá này được xem là cao đối với nhiều đội bóng La Liga, nhưng Brentford (Anh) và Olympique Marseille (Pháp) đã nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm.

Brentford có thể mang lại cho Endrick cơ hội thi đấu tại Premier League, môi trường giàu tính cạnh tranh và thu hút truyền thông. Trong khi đó, Marseille lại sở hữu suất dự Champions League, nơi Endrick có thể tích lũy kinh nghiệm châu Âu quý giá.

Về phía Real Madrid, đội bóng muốn đảm bảo rằng Endrick được ra sân thường xuyên và phát triển trong một môi trường phù hợp. Do đó, điều khoản cho mượn sẽ không kèm quyền mua đứt và "Tiểu Pele" chắc chắn trở lại Bernabeu sau mùa 2025/26. Việc cho mượn không chỉ giúp Endrick tìm lại nhịp thi đấu mà còn giúp Real Madrid giảm tải hàng công đang chật chội.

Nếu tận dụng tốt cơ hội ở châu Âu, Endrick hoàn toàn có thể trở lại Madrid với hình ảnh của một ngôi sao trưởng thành và bản lĩnh hơn, sẵn sàng nối tiếp di sản của các đàn anh như như Vinícius Jr, Rodrygo.